Frenkie de Jong ziet Messi terugkeren op training

Hij ontbrak afgelopen vrijdag nog in de verloren openingswedstrijd van de Spaanse competitie tegen Athletic Bilbao (1-0). Messi was toen na een kuitblessure nog niet helemaal speelklaar.

Bij Barcelona viel Luis Suárez in Bilbao met een kuitblessure uit. Het is nog onduidelijk hoelang de Uruguayaanse aanvaller uit de roulatie is. De Franse spits Ousmane Dembélé, die tegen Athletic de hele wedstrijd speelde, staat door een dijbeenblessure zeker een maand langs de kant.

