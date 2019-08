Hattrick Pukki voor Norwich; tweede zege Arsenal

Everton won voor de vijfde keer op een rij een thuisduel zonder een doelpunt tegen te krijgen. Watford werd met 1-0 verslagen dankzij een snel doelpunt van Bernard.

Arsenal heeft ook zijn tweede wedstrijd in de Premier League gewonnen. De club uit Londen won de thuiswedstrijd tegen Burnley met 2-1. Arsenal had de eerste wedstrijd gewonnen bij Newcastle United.

Alexandre Lacazette bracht Arsenal in de dertiende minuut op voorsprong in het Emirates Stadium. De Franse spits draaide goed weg van zijn bewaker en schoot de bal van dichtbij binnen. Kort voor rust trok Ashley Barnes de stand echter weer gelijk. Arsenal leek opnieuw op voorsprong te komen, maar het doelpunt werd wegens buitenspel van Nacho Monreal afgekeurd.

Alexandre Lacazette viert de openinsgtreffer tegen Burnley. Ⓒ BSR Agency

Pierre-Emerick Aubameyang bracht Arsenal in de tweede helft op 2-1. Na onderscheppen van Dani Ceballos rondde de aanvaller af met een schot laag in de linkerhoek. Burnley, waar Erik Pieters de hele wedstrijd speelde, was niet meer bij machte nog eens terug te komen.