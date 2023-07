Het duo werkte eerder al drie seizoenen succesvol samen bij FC Groningen Poldervaart vindt nieuwe club en wordt assistent Buijs bij Fortuna

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Adrie Poldervaart Ⓒ ANP/HH

Adrie Poldervaart wordt assistent-trainer bij Fortuna Sittard. De 52-jarige komt over van De Graafschap en gaat in Sittard opnieuw met Danny Buijs samenwerken. Het duo werkte eerder al drie seizoenen succesvol samen bij FC Groningen. „Ik ben enorm blij met de door Fortuna geboden kans en het vertrouwen dat ze in me hebben”, aldus Poldervaart.