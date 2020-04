Geef KNVB de tijd tot 21 april

Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

In deze coronacrisis is het eerste bij alles wat je zegt dat de gezondheid van eenieder voor alles gaat. Daar kan je als tweede aan toevoegen dat er in brede zin geloof is in de integriteit van de burgemeesters van de voetbalsteden in ons land. Alleen sluit dit niet uit dat zij af en toe opportunistisch uit de hoek komen en vooral bezig zijn hun momentje te pakken in deze crisis.