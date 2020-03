Ook vraagtekens rond interlands Oranje

De keuze voor het Philips Stadion blijkt achteraf een hoogst ongelukkige, omdat Brabant de zwaarst getroffen provincie is. Een ander probleem is beschikbaarheid van de internationals. Maandagavond werd bekend dat premier Giuseppe Conte Italië ’op slot’ gooit. Daardoor is het de vraag of spelers als Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Marten de Roon, Hans Hateboer en (eventueel) Justin Kluivert naar Nederland kunnen komen. En dan is er mogelijk nog een verzekeringstechnisch probleem.

In Italië mogen voorlopig geen sportevenementen in het land worden gehouden. De maatregel, die onderdeel uitmaakt van een breder pakket aan ingrepen, geldt ook voor voetbalwedstrijden in de hoogste klasse, de Serie A. Er werden sinds de uitbraak al niet veel sportwedstrijden meer gehouden in het land. Wel werd maandag nog, zonder publiek, Sasssuolo - Brescia gespeeld.