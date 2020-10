Video: Mathieu van der Poel valt hard in Driedaagse De Panne

Naar omstandigheden leek het goed te gaan met de winnaar van de Ronde van Vlaanderen.

Na amper een paar kilometer werd het meteen al flink koers in de Driedaagse Brugge De Panne. Mede door de straffe wind werd het peloton in stukken geslagen door waaiers. Van der Poel had opgelet en zat direct in de voorste groep, met nog vele anderen.

De wind aan de kust zorgde voor chaos en valpartijen. De koers werd dan ook ingekort. Althans, dat werd eerst gemeld. Later werd de rit toch weer langer gemaakt. Nogmaals: chaos. Het zorgde voor een schitterend gevecht, de renners vielen er stuk voor stuk af.

35 kilometer voor de meet bleven er nog maar 15 man over in de kopgroep. Tim Merlier (Alpecin-Fenix) ging nog op wonderbaarlijke wijze niet op zijn plaat. Van der Poel ging er dus pakweg 13 km voor de finish hard af. Hij stapte in de ploegleiderswagen en verliet de koers.

Uiteindelijk wist Yves Lampaert (Deceuninck-QuickStep) de koers in de slotfase naar zijn hand te zetten.