Video: mogelijk hersenschudding Mathieu van der Poel na harde val

De Nederlander probeerde uiterst links op de weg, vlak tegen de graskant, op te schuiven in de kopgroep toen hij buiten beeld naar beneden donderde. Hij bleef enkele minuten liggen, maar uiteindelijk werd hij met enige hulp weer op zijn benen geholpen.

Naar omstandigheden leek het relatief goed te gaan met de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Hij verliet de rit in België duizelig, maar op het eerste gezicht zonder breuken.

Hersenschudding?

Ploegleider Roodhooft vreest voor een hersenschudding: „Mathieu raakte ongelukkig van de weg. Zijn nek doet pijn en hij heeft last van hoofdpijn. Hij is ook heel misselijk. We denken aan een hersenschudding, dus we gaan hem laten onderzoeken in het ziekenhuis. Dit is zuur, want we waren bezig met de wedstrijd te winnen.”

Na amper een paar kilometer werd het meteen al flink koers in de Driedaagse Brugge De Panne. Mede door de straffe wind werd het peloton in stukken geslagen door waaiers. Van der Poel had opgelet en zat direct in de voorste groep, met nog vele anderen.

Waaiers en chaos

De wind aan de kust zorgde voor chaos en valpartijen. De koers werd dan ook ingekort. Althans, dat werd eerst gemeld. Later werd de rit toch weer langer gemaakt. Nogmaals: chaos. Het zorgde voor een schitterend gevecht, de renners vielen er stuk voor stuk af.

35 kilometer voor de meet bleven er nog maar 15 man over in de kopgroep. Tim Merlier (Alpecin-Fenix) ging nog op wonderbaarlijke wijze niet op zijn plaat. Van der Poel ging er dus pakweg 15 km voor de finish hard af. Hij zou gevallen zijn doordat een windvlaag hem te pakken kreeg. Hij stapte na zijn val in de ploegleiderswagen en verliet de koers.

Uiteindelijk wist Yves Lampaert (Deceuninck-QuickStep) de koers in de slotfase naar zijn hand te zetten.