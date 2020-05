Duitse WK-held trekt deur achter zich dicht in Dortmund

Dat hebben club en speler in onderling overleg besloten, zo werd vlak voor het duel van zaterdag bij Wolfsburg bekend.

Götze, die in 2014 in Rio de Janeiro voor Duitsland de finale van het wereldkampioenschap voetbal tegen Argentinië besliste, kwam in Dortmund niet zoveel meer aan spelen toe.

Bij welke club de 27-jarige Götze zijn loopbaan voortzet, is nog onduidelijk.

