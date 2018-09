IJsland is het kleinste land ooit op een WK

De ploeg van bondscoach Heimir Hallgrimsson, die buiten zijn voetbalactiviteiten als tandarts werkzaam is, verzekerde zich van het WK-debuut met een afsluitende thuiszege (2-0) in het kwalificatietoernooi op Kosovo.

IJsland neemt het record als kleinste WK-land over van Trinidad & Tobago, dat in 2006 onder leiding van bondscoach Leo Beenhakker deelnam aan de mondiale titelstrijd in Duitsland. Het land in de Caribische Zee telt ongeveer 1,3 miljoen inwoners.

Gekwalificeerd

Zeventien landen zijn inmiddels zeker van een startbewijs voor het WK in Rusland. Het gastland is automatisch geplaatst, terwijl inmiddels ook België, Brazilië, Costa Rica, Duitsland, Egypte, Engeland, IJsland, Iran, Japan, Mexico, Nigeria, Polen, Saoedi-Arabië, Servië, Spanje en Zuid-Korea zich hebben gekwalificeerd.