Comeback smaakt naar meer voor synchroontweeling Noortje en Bregje de Brouwer: ’Ik heb dit zó gemist’

AMSTERDAM - Nee, een medaille zat er niet in voor Noortje en Bregje de Brouwer tijdens de wereldkampioenschappen in Japan en daar baalden ze van. Maar desondanks liepen de synchroonzwemsters zondag kort na de finale van de technische uitvoering met een grote glimlach rond in Azië. Dat had alles te maken met de comeback van Noortje.

De zevende plaats in de WK-finale biedt perspectief voor Bregje en Noortje de Brouwer. „Er is nog heel veel ruimte voor verbetering.” Ⓒ FOTO AFP