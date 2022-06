Kamminga meldt zich af voor 200m, Toussaint buiten medailles 50m rugslag

De 26-jarige Katwijker zwom vanmorgen nog wel de series (10e tijd) maar voelt zich niet fit genoeg om vandaag nog een keer in actie te komen. Daarop heeft hij zojuist in overleg met de staf besloten zich terug te trekken.

Kamminga: „Ik voel me al sinds zaterdag niet fit, maar dat heb ik voor mijn races tot nu toe steeds opzij kunnen zetten. Ik ben er eigenlijk best trots op dat ik er desondanks nog twee medailles uit heb weten te persen: zilver op de 100 meter schoolslag en gisteren met mijn ploeggenoten een prachtige bronzen plak op de 4 x 100 mixed estafette. Maar nu merk ik dat de koek echt op is.”

Toussaint op WK buiten de medailles op 50 meter rugslag

Kira Toussaint is bij de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in Boedapest als achtste geëindigd op de 50 meter rugslag. De houdster van het Nederlands record (27,10) kwam niet verder dan 27,80 seconden en bleef daarmee ver van de medailles.

Het goud ging naar de Canadese Kylie Masse. Die was met 27,31 een fractie sneller dan Katharine Berkoff uit de Verenigde Staten (27,39) en Analia Pigree uit Frankrijk (27,40).

Steenbergen mist op WK finale van de 100 meter vrije slag

Marrit Steenbergen is er bij de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in Boedapest niet in geslaagd de finale te bereiken op de 100 meter vrije slag. De 22-jarige Friezin tikte aan in 54,11 en dat was goed voor de vijfde tijd in haar halve finale. Daarmee viel ze buiten de top 8 en werd elfde

Steenbergen had zich eerder woensdag met de zevende tijd geplaatst voor de halve finales. Ze zwom in de series een tijd van 54,13 seconden.

De Australische Mollie O'Callaghan plaatste zich in 52,85 als snelste voor de finale voor donderdag.

Popovici op WK ook beste op 100 meter vrije slag

David Popovici heeft bij de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in Boedapest zijn tweede wereldtitel gegrepen. De 17-jarige Roemeense zwemmer won goud op de 100 meter vrije slag. Hij tikte aan in 47,58 en was daarmee net sneller dan Maxime Grousset (47,64) uit Frankrijk en Joshua Liendo Edwards (47,71) uit Canada.

Popovici had eerder op deze WK al goud gepakt op de 200 meter vrije slag. Dinsdag zette hij in de halve finales de snelste tijd neer met 47,13. Daar bleef hij nu ruim boven, maar het was toch voldoende voor het goud.