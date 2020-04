Arteta schakelt psycholoog in bij Arsenal

De voetballers van Arsenal krijgen niet alleen hulp van een psycholoog, nu ze vanwege de pandemie hun vak niet mogen uitoefenen. „We sturen ze ook constant informatie en houden ze met video’s bezig”, vertelt de trainer.

Arteta gebuikt zelf deze periode om zijn spelers beter te leren kennen. „Ik benut de tijd om goede gesprekken met ze te voeren. We hebben veel wederzijds begrip voor elkaar gekregen.”

De Spanjaard Arteta werd in december aangesteld als trainer van Arsenal, na het ontslag van zijn landgenoot Unai Emery.

Arsenal staat momenteel negende in de Premier League. Dat geeft de club uit Londen geen recht op Europees voetbal voor volgend seizoen. De voetbalclubs uit de hoogste divisie in Engeland hebben echter wel gezamenlijk aangegeven het seizoen uit te willen spelen. Over de voorwaarde waarop het seizoen afgemaakt dient te worden hebben de clubs nog niet besproken. Er zijn nog negen speelronde te gaan.