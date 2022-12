Havik en Terpstra kunnen leiding nog niet terugveroveren bij zesdaagse van Rotterdam

Hoppezak en Viviani staan op 284 punten. De Vylder en Hesters volgen met 270 punten. Yoeri Havik en Niki Terpstra staan derde met 282 punten, maar hebben een ronde achterstand.

Havik en Terpstra waren zowel na de eerste als de tweede dag het beste koppel. Terpstra rijdt in Rotterdam zijn laatste wedstrijd als wielerprof. Zijn partner Havik won dit jaar goud op de puntenkoers bij de WK baanwielrennen in Frankrijk. Havik was met Wim Stroetinga begin 2020 de laatste winnaar van de Rotterdamse zesdaagse, die daarna twee keer vanwege corona niet doorging.

In de strijd om de Sprint Cup leidt wereldkampioen Harrie Lavreysen ook na de vierde dag voor zijn trainingsmaat Jeffrey Hoogland.