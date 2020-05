’Omvallen van clubs betaald voetbal dreigt’

„Er zijn in het betaald voetbal clubs die er sowieso niet zo goed voor stonden en waarvoor de coronacrisis de definitieve nekslag kan zijn. Bij het eventuele vangnet vanuit Den Haag zal een van de voorwaarden zijn dat het geld is bedoeld vanwege de coronacrisis en niet voor het oplossen van problemen van daarvoor. Dat lijkt me ook logisch”, aldus Gudde, die in een exclusief interview met De Telegraaf aangeeft soms slapeloze nachten te hebben.

„Het is hartstikke moeilijk, omdat we eendrachtig uit deze situatie moeten zien te komen. Maar je weet in algemene zin ook dat niet elk bedrijf deze crisis gaat overleven. Het is duidelijk dat we in de competitie met een x-aantal clubs willen beginnen en daarmee ook willen eindigen.”

Lees in onderstaande link een uitgebreid interview met Gudde: