Olympisch nieuws: Argentijnse hockeysters gooien Duitsland uit toernooi

Griekse atleet Tentoglou wint verspringen bij de mannen

05.40 uur: De Griekse atleet Miltiadis Tentoglou heeft olympisch goud gepakt bij het verspringen voor mannen. De 23-jarige Griek kwam in het Olympisch Stadion van Tokio bij zijn laatste poging tot een sprong van 8,41 meter.

De Cubaan Juan Miguel Echevarria pakte het zilver. Echevarria kwam eveneens tot 8,41 meter, maar zijn op een na beste sprong was net wat minder goed dan die van Tentoglou (8,15 om 8,09). De bronzen plak bij het verspringen was ook voor een Cubaan, Maykel Masso. Hij kwam tot 8,21 meter.

Wereldkampioen Tajay Gayle uit Jamaica noteerde slechts één geldige sprong en kwam tot 7,69 meter. Gayle blesseerde zich eerder in het toernooi en trad aan met een ingetapete linkerknie.

Argentijnse hockeysters ten koste van Duitsland naar halve finale

04.47 uur: De Argentijnse hockeyvrouwen hebben zich bij de Olympische Spelen voor de halve finales geplaatst. In de kwartfinales waren de Zuid-Amerikaanse speelsters met 3-0 te sterk voor Duitsland, dat twee dagen eerder in de groepsfase met 3-1 van Oranje verloor.

Agustina Albertarrio opende in de 27e minuut de score, gevolgd door treffers van Maria Jose Granatto (29e minuut) en Valentina Raposo (52e minuut).

Bij de vorige Olympische Spelen eindigde Duitsland als derde. In 2004 pakte Duitsland ten koste van Nederland de olympische titel.Turnster Derwael bezorgt België eerste gouden medaille in Tokio

16.48 uur: Nina Derwael heeft België de eerste gouden turnmedaille bij de Olympische Spelen bezorgd. De tweevoudig wereldkampioene zegevierde in Tokio op brug. Ze eindigde op een puntentotaal van 15,200. De Russin Anastasia Iljankova (14,833) behaalde zilver en het brons was voor de Amerikaanse Sunisa Lee (14,500).

Derwael (21) werkte jaren toe naar de Spelen in Japan en mikte in Tokio echt op goud. "Ik ben heel blij, ik heb er geen woorden voor. De Brabançonne was een magisch moment", doelde ze op het Belgische volkslied. "Het was een lange voorbereiding, een lange week en een heel lange dag, maar ik probeerde zo kalm mogelijk te blijven. Ik zei tegen mezelf dat ik er hard genoeg voor getraind heb en dat ik moest genieten. Het is echter wel jammer dat mijn familie hier niet bij kon zijn."

België staat nu in Tokio op drie medailles: een keer goud, een keer zilver en een keer brons.

Rojas olympisch kampioene hinkstapspringen met wereldrecord

16.46 uur: De Venezolaanse atlete Yulimar Rojas is zondag olympisch kampioene hinkstapspringen geworden. Als beste afstand liet ze na haar laatste poging 15,67 opmeten, een verbetering van het wereldrecord. Dat stond sinds 1995 met 15,50 meter op naam van de Oekraiënse Inessa Kravets. Rojas was als tweevoudig wereldkampioene de grote favoriete voor de titel in Tokio.

De Portugese atlete Patricia Mamona veroverde zilver met 15,01, een nationaal record. De Spaanse Ana Peleteiro eindigde als derde met 14,87.

Pavlioetsjenkova en Roeblev winnen tennisgoud in gemengd dubbel

14.49 uur: Tennissers Anastasia Pavlioetsjenkova en Andrej Roeblev hebben het goud veroverd in het gemengd dubbelspel op de Olympische Spelen in Tokio. Ze versloegen in een Russisch onderonsje in de finale Elena Vesnina en Aslan Karatsev, 6-3 6-7 (5) 13-11. De partij duurde 1 uur en 55 minuten.

De Australiërs Ashleigh Barty en John Peers kregen het brons, nadat de Serviërs Nina Stojanovic en Novak Djokovic hadden opgegeven voor de troostfinale. De nummer 1 van de wereld bij de mannen had eerder zijn wedstrijd om het brons in het enkelspel verloren en zei last te hebben van zijn linkerschouder.

Atlete uit Belarus bijna Japan uitgezet na kritiek op coaches

14.33 uur: Atlete Kristina Tsimanoeskaja uit Belarus is in Tokio bijna tegen haar wil op het vliegtuig gezet om terug te keren naar huis. Ze zegt dat de teamleiding de ingrijpende maatregel had genomen nadat ze openlijk kritiek had geleverd op haar coaches.

Tsimanoeskaja (24), die maandag op de 200 meter moet starten, beweert op het vliegveld naar de Japanse politie te zijn gestapt. Die zou hebben voorkomen dat ze daadwerkelijk moest vertrekken. "Ik blijf hier", liet ze aan persbureau Reuters weten.

De teamleiding uit Belarus heeft nog niet op het bericht gereageerd.

Chinese sprinter Su als snelste naar olympische finale 100 meter

12.58 uur: De Chinese sprinter Su Bingtian heeft zich als snelste geplaatst voor de finale van de 100 meter bij de Olympische Spelen in Tokio. Su klokt 9,83, een Aziatisch record.

De Amerikaan Ronnie Baker noteerde ook 9,83, maar was in de duizendsten iets langzamer. De Italiaan Lamont Marcell Jacobs zette met 9,84 de derde tijd neer. Alle drie liepen in de derde en laatste heat van de halve finales. De finale is later zondag om 14.50 uur Nederlandse tijd. Op het koningsnummer van de atletiek wordt bepaald wie de opvolger wordt van de Jamaicaanse sprintlegende Usain Bolt.

De Amerikaan Treyvon Bromell, die dit jaar met 9,77 de beste mondiale tijd liep, haalde de finale niet. Hij finishte als derde in zijn heat in 10,00.

Zverev pakt olympisch tennisgoud

11.46 uur: Alexander Zverev is de opvolger van Andy Murray als olympisch tenniskampioen. In de finale van het mannentoernooi liet de 24-jarige Duitser Karen Chatsjanov met 6-3 6-1 kansloos.

Voor Zverev, de nummer 5 van de wereld, is het zijn zesde grote titel uit zijn loopbaan. Hij won al vier masterstoernooien en was in 2018 de beste op de ATP Finals, het eindejaarstoernooi.

In zowel 2012 als 2016 ging de olympische titel naar de Schot Andy Murray, die zich in Tokio op het laatste moment terugtrok. Novak Djokovic, de favoriet voor de titel, werd in de halve finales door Zverev uitgeschakeld en werd uiteindelijk vierde.

Hittegolf in regio van olympische marathon

10.22 uur: In de regio waar binnenkort de olympische marathons plaatsvinden is sprake van een hittegolf. De organisatie had vanwege de verwachte hoge temperaturen in Tokio deze discipline juist verplaatst naar Sapporo, waar het klimaat doorgaans iets milder is. Ook het snelwandelen staat in deze stad op het programma.

In Sapporo worden momenteel echter temperaturen van 34 graden Celsius gemeten, vergelijkbaar met die in Tokio. De verwachting is dat de omstandigheden de komende week niet veranderen. De organisatie heeft zich nog niet over eventuele consequenties hiervan uitgelaten.

Tsjechische tennissters pakken olympisch goud in dubbelspel

10.20 uur: Tennissters Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova hebben bij de Olympische Spelen in Tokio goud veroverd in het dubbelspel. Het als eerste geplaatste tweetal maakte de status waar door in de finale het Zwitserse duo Belinda Bencic/Victorija Golubic met 7-5 6-1 te verslaan.

De twee Tsjechische vrouwen kwamen in de eerste set met 5-4 achter, maar wonnen daarna negen van de laatste 10 games. Ze behaalden eerder samen de titel bij drie grandslams. Krejcikova won dit jaar ook de titel in het enkelspel op Roland Garros.

Bencic pakte eerder tijdens deze Spelen het goud in het enkelspel.

Zeiler Heiner maakt nog altijd kans op medaille

9.53 uur: De Nederlandse Finn-zeiler Nicholas Heiner maakt nog altijd kans op eremetaal in Tokio. Na een zevende en negende plaats in de twee races op zondag behoort zelfs zilver nog tot de mogelijkheden voor de huidige nummer vijf.

Het is wel een theoretisch kleine kans. Heiner heeft vijftien punten achterstand op Zsombor Berecz uit Hongarije en dertien op Joan Cardona Méndez uit Spanje. Zonder diskwalificaties kan er gedurende de medalrace van dinsdag nog een gat van achttien punten overbrugd worden.

Amerikaanse golfer Schauffele wint goud

9.49 uur: Golfer Xander Schauffele heeft in Tokio het olympisch toernooi gewonnen. De Amerikaan liet 266 slagen noteren, achttien onder par. Daarmee was hij één slag beter dan de Slovaak Rory Sabbatini, die na een slotronde van tien onder par op de laatste dag nog dicht bij de overwinning kwam. Zeven spelers eindigden met een totaal van 269 slagen op de gedeelde derde plaats. Zij maken in een onderlinge play-off nog uit wie met het brons naar huis mag.

Jansen vijfde in de olympische finale op de 3-meterplank

9.22 uur: Schoonspringster Inge Jansen is bij de Olympische Spelen knap als vijfde geëindigd in de finale van de 3-meterplank. De 27-jarige Limburgse kwam uit op een totaal van 311,05 punten. Het goud was met overmacht voor de Chinese titelverdedigster Shi Tingmao met 383,50 punten. Haar landgenote Wang Han pakte het zilver (348,75) voor de Amerikaanse Krysta Palmer (343,75).

Jansen presteerde sterk in de eindstrijd. Ze begon met twee sprongen van 63,00 punten, daarna volgende één sprong van 58,50. Maar daarna ging haar score weer omhoog naar 63,55 en 63,00. De Europees kampioene van 2019 oogde na haar laatste sprong ook zichtbaar blij na haar optreden in het Tokyo Aquatics Centre.

Jansen was de eerste Nederlandse schoonspringster in de olympische finale sinds Daphne Jongejans in 1988. Jongejans, zus van de huidige bondscoach Edwin Jongejans, eindigde destijds in Seoul op de achtste plaats.

Vijf jaar geleden bij de Spelen van Rio bleef Uschi Freitag in de halve finale steken. Jansen miste destijds nipt kwalificatie voor het mondiale sportevenement. Onder leiding van bondscoach Jongejans verzekerde ze zich bij de WK van 2019 in Gwangju wel van plaatsing voor Tokio 2020 door de finale te halen. Daarin eindigde ze op de laatste plaats (twaalfde).

Wisselend optreden van zeilsters Berkhout en Zegers bij Spelen

9.12 uur: Zeilsters Lobke Berkhout en Afrodite Zegers kenden zondag bij de Olympische Spelen een wisselende dag in de 470-klasse. Het Nederlandse duo eindigde in de zevende race op de zeventiende plaats. In de tweede race van de dag herstelden de twee zich en zeilden ze naar de zesde plek. In de tussenstand staan Berkhout en Zegers elfde met 67 punten.

De Britse vrouwen Hannah Mills en Eilidh McIntyre gaan aan de leiding met 18 punten. Voor de vrouwen staan nog twee races op het programma. Daarna volgt de medalrace.

Zwembaas Cats krijgt in Tokio bevestiging van ’groot denken’

8.34 uur: Met twee zilveren medailles ligt de Nederlandse zwemploeg op koers om de doelstelling op de Olympische Spelen te halen. Technisch directeur André Cats hoopt Tokio met drie medailles te verlaten. „Dat is nog steeds een uiterst reële doelstelling, met het open water nog te gaan”, zegt Cats na de slotdag van het zwemtoernooi in het Tokyo Aquatics Centre. „We liggen op koers.”

Arno Kamminga pakte twee zilveren medailles in het zwembad, op de 100 en 200 meter schoolslag. Daarnaast stonden Ranomi Kromowidjojo (50 vrij), Femke Heemskerk (100 vrij), Kira Toussaint (100 rug), Thom de Boer (50 vrij) en twee estafetteploegen in de finale. „Als je kijkt naar ons aantal zwemmers in de halve finales, in de finales en de hoeveelheid medailles, dan zijn dit onze beste Spelen sinds Sydney 2000”, aldus Cats. Toen won Oranje vijf gouden zwemmedailles, met dank aan Pieter van den Hoogenband en Inge de Bruijn.

„Dit bevestigt dat we op een goede manier bezig zijn. Vergeet niet wat voor een mondiale topsport dit is, waar tot in de laatste meters wordt gestreden om de winst. En daar doen wij aan mee”, aldus Cats. „De perceptie is wel eens dat we op vorige Spelen twintig finaleplaatsen hadden, maar dat is niet zo. In de breedte waren we hier gelijkwaardig aan Sydney. Dat sterkt ons om op de ingeslagen weg verder te gaan.”

Na het debacle op de Spelen van Rio, waar Nederland in het 50-meterbad geen enkele medaille pakte en er een verziekte sfeer heerste binnen de zwemploeg, moest Cats als nieuwe technisch directeur de rust terugbrengen. „We zijn met z’n drieën, de coaches Marcel Wouda en Mark Faber en ik, begonnen met een plan. Het begint met groot denken, de lat hoog leggen en vervolgens alle consequenties aanvaarden. Zonder compromissen voor het doel gaan.” Met Kamminga volgens Cats als beste voorbeeld. „Het proces bij Arno klopte van a tot z. Het laat zien dat als je de vastberadenheid hebt om alles tot in detail goed uit te voeren, je op het olympische podium kan komen.”

Waar bij landen als Australië en de Verenigde Staten het ene na het andere talent doorbreekt, moet Nederland het op zwemgebied nog steeds hebben van enkele toppers. „Een 18-jarige bij ons heeft duizenden uren minder getraind dan een leeftijdsgenoot in zulke landen”, verklaart Cats.„Onze topsportprogramma’s kunnen zich meten met ieder land in de wereld, maar onze clubs hebben nog steeds beperkte mogelijkheden. We moeten de komende jaren af van de vrijwilligerscultuur bij de clubs. In andere landen staan daar al echte professionals langs de badrand.”

Dressel sluit zwemtoernooi af met vijf keer goud en wereldrecord

06.36 uur: De Amerikaan Caeleb Dressel is de koning van het olympische zwemtoernooi geworden. De 24-jarige Dressel pakte in het Tokyo Aquatics Centre vijf medailles, allemaal goud van kleur. Hij sloot de Spelen met de Amerikaanse estafetteploeg af met winst van de 4x100 meter wisselslag in een wereldrecord: 3.26,28. Eerder won Dressel al goud op de 50 en 100 vrij, de 100 vlinder en 4x100 vrij.

Dressel, die de vlinderslag voor zijn rekening nam, vormde een ploeg met Ryan Murphy (rug), Michael Andrew (school) en Zach Apple (vrije slag). Halverwege de race lagen de Amerikanen op de derde plek, maar Dressel bracht de ploeg aan kop, waarna Apple het afmaakte.

De Britten, met onder anderen Adam Peaty en Duncan Scott, pakte het zilver in 3.27,51. Het brons ging naar Italië (3.29,17). Bij de vrouwen zegevierde Australië, met Kaylee McKeown, Chelsea Hodges, Emma McKeon en Cate Campbell, in 3.51,60. De Australiërs versloegen de Verenigde Staten (zilver) en Canada (brons).

McKeon (27) mocht zich met zeven medailles de koningin van het zwemtoernooi noemen. Ze pakte goud op de 50 en 100 meter vrije slag, de 4x100 vrij en 4x100 wissel. Daarnaast behaalde ze brons op de 100 vlinder, de 4x200 vrij en 4x100 wissel gemengd. McKeon evenaarde de prestatie van Michael Phelps, Mark Spitz en Matt Biondi, die ook zeven medailles pakten op één Spelen. „Het voelt surrealistisch, ik ben heel trots op mezelf”, zei de Australische.

De Nederlandse zwemploeg neemt twee medailles mee uit Tokio, beide behaald door Arno Kamminga op de schoolslag (100 en 200 meter).

Eventing-amazones na diskwalificatie uitgeschakeld op Spelen

05.55 uur: Merel Blom en Janneke Boonzaaijer zijn allebei gediskwalificeerd op het olympisch eventingtoernooi. De Nederlandse amazones gingen op het onderdeel crosscountry in de fout in en mogen maandag niet meer in actie komen op het laatste onderdeel springen.

Blom verzuimde met haar paard The Quizmaster over een element te springen. Ze kreeg de rode vlag en moest het parcours verlaten. „We begonnen goed en mijn paard voelde sterk aan. Hij was eigenlijk bijna te stoer. Toen heb ik hem niet terug gereden op de waterinsprong, maar ben ik er met een grote sprong ingereden. Hij landde half op zijn knieën. In een split second dacht ik ’ik ben erin, nu ga ik linksaf naar die boot, dan moet je links blijven en dan naar de punt’, maar daardoor miste ik de C. Dat is een verkeerde beslissing geweest. Ik kan er niks beters van maken”, zei Blom na afloop. „Ik heb bewust de verkeerde keuze gemaakt. Dat is stom, heftig en verdrietig. Dit gaat een tijdje zeer doen, maar daarna begint het seizoen weer en gaan we gewoon richting Parijs werken.”

Boonzaaijer leek de race met haar paard Champ de Tailleur wel uit te rijden maar werd ook uit de wedstrijd gehaald. Ook zij bleek een hindernis op het parcours niet goed te hebben genomen. „Hindernis 1 tot 4 ging goed. Op het tweede water ging hij ook goed. Daarna kwam ik bij de open oxer-punt, daar had ik een mooie sprong, dus ik dacht mooi in het ritme door te kunnen gaan. Maar toen viel hij iets naar binnen. Hij raakte de balk. Ik baalde enorm, maar toen we verder gingen liep het zo goed dat ik weer moedig werd. Ik dacht ’ik ga gewoon de Coffin rechtdoor doen’. Iedereen rijdt het alternatief, het zijn mijn eerste Olympische Spelen, laat ik het moeilijk maken, ik ga het gewoon doen’. Mijn paard kwam wel goed in, misschien net iets te dicht. Toen moest ik wat duwen en sprong hij de laatste net niet. Dat was overmoedig en dom van me. Ik baal ervan want dat was niet nodig”, keek Boonzaaijer terug.

Blom begon als de nummer 21 van het klassement aan de crosscountry. Boonzaaijer stond 30e na het eerste onderdeel dressuur. Na de cross-country gaat de Brit Oliver Townend in de tussenstand aan de leiding, voor de Duitse Julia Krajewski en zijn langenoot Laura Collett. In het landenklassement staat Groot-Brittannië op goud, met Australië en Frankrijk op gepaste afstand.

Chinese wereldkampioene Gong stoot kogel naar olympisch goud

05.43 uur: Tweevoudig wereldkampioen kogelstoten Lijiao Gong heeft in Tokio haar eerste olympische titel veroverd. De Chinese won de finale in een smoorheet Olympisch Stadion, waar de temperatuur de 40 graden aantikte, met een persoonlijk record van 20,58 meter.

De Amerikaanse Raven Saunders behaalde het zilver met 19,79 en de bronzen plak was voor de Nieuw-Zeelandse Valerie Adams met een afstand van 19,62.

Adams schreef atletiekhistorie door als eerste vrouw vier olympische medailles te winnen op een individueel onderdeel. De 36-jarige krachtatlete won bij het kogelstoten goud op de Spelen van Peking 2008 en Londen 2012 en zilver bij de Spelen van Rio 2016.

Jessica Schilder deed niet mee in de finale. De atlete uit Volendam werd uitgeschakeld in de kwalificaties.

Bonevacia en Dobber naar halve finales 400 meter

04.27 uur: De Nederlandse atleten Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber hebben zich allebei geplaatst voor halve finales van de 400 meter bij de Olympische Spelen in Tokio.

De 32-jarige Bonevacia deed dat heel overtuigend door de zesde en laatste serie te winnen in een tijd van 44,95. Hij liet zich op de laatste meters zelfs nog uitrollen, anders had hij wellicht zijn Nederlands record van 44,72 kunnen aanvallen. De 24-jarige Dobber eindigde in zijn serie als derde in een tijd van 45,54 en plaatste zich met die positie rechtstreeks. De halve finales zijn maandagavond.

Bonevacia bleek voldoende hersteld van de inspanning die hij zaterdagavond had geleverd. De atleet van Curaçao was de startloper van de estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd, die in de finale als vierde eindigde en nipt een medaille miste.

Dobber was ook op zaterdag in actie gekomen in het Olympisch Stadion van Tokio. Hij was de startloper in het estafetteteam van de 4x400 meter gemengd dat zich in de series wist te plaatsen voor de finale. In de finale nam Bonevacia zijn plek over.

Atlete Van der Reijken mist olympische finale 3000 steeplechase

03.16 uur: Irene van der Reijken heeft haar debuut op de Olympische Spelen niet kunnen opsieren met een finaleplaats op de 3000 meter steeplechase. De 27-jarige atlete uit Rotterdam eindigde in haar serie als negende in een tegenvallende tijd van 9.42,98.

De eerste drie van de series verdienden een rechtstreeks ticket naar de finale, plus de zes tijdsnelsten. Daar hoorde Van der Reijken niet bij. Ze eindigde uiteindelijk als 30e in het hele veld. Van der Reijken is vijfvoudig Nederlands kampioene op de steeplechase en scherpte het Nederlands record dit jaar aan tot 9.27,38.

„Het was heel zwaar. Ik heb nog nooit in 38 graden gelopen”, pufte ze na haar race in het oververhitte Olympisch Stadion van Tokio. „Halverwege de race ging ik het echt merken. Ik wist vooraf dat de eerste drie halen onmogelijk was, dus voor mij was het belangrijk dat het een harde race zou worden waarin dan mijn tijd nog voldoende zou zijn om door te gaan. De race was ook hard, maar ik kreeg het te zwaar.”

Van der Reijken was ondanks haar uitschakeling tevreden. „Ik heb gedaan wat ik kon en ben tevreden over mijn techniek en tactiek. Ik heb lol in deze discipline. Ben niet bang voor een hek en heb een goede techniek. In Nederland neemt het niveau ook toe, dus ik hou de focus er nog wel even op.”

Bekijk hier wat er vandaag op het programma staat in Tokio.