Olympisch nieuws: Nederlandse eventing-amazones na diskwalificatie uitgeschakeld

Eventing-amazones na diskwalificatie uitgeschakeld op Spelen

05.55 uur: Merel Blom en Janneke Boonzaaijer zijn allebei gediskwalificeerd op het olympisch eventingtoernooi. De Nederlandse amazones gingen op het onderdeel crosscountry in de fout in en mogen maandag niet meer in actie komen op het laatste onderdeel springen.

Blom verzuimde met haar paard The Quizmaster over een element te springen. Boonzaaijer leek de race met haar paard Champ de Tailleur wel uit te rijden maar werd ook uit de wedstrijd gehaald. Ook zij bleek een hindernis op het parcours niet goed te hebben genomen.

Blom en Boonzaaijer konden de afgelopen dagen ook niet overtuigen op het onderdeel dressuur. Blom begon als de nummer 21 van het klassement aan de crosscountry. Boonzaaijer stond 30e na de dressuur.

Het eventingtoernooi bestaat uit de onderdelen dressuur, crosscountry en springen.

Chinese wereldkampioene Gong stoot kogel naar olympisch goud

05.43 uur: Tweevoudig wereldkampioen kogelstoten Lijiao Gong heeft in Tokio haar eerste olympische titel veroverd. De Chinese won de finale in een smoorheet Olympisch Stadion, waar de temperatuur de 40 graden aantikte, met een persoonlijk record van 20,58 meter.

De Amerikaanse Raven Saunders behaalde het zilver met 19,79 en de bronzen plak was voor de Nieuw-Zeelandse Valerie Adams met een afstand van 19,62.

Adams schreef atletiekhistorie door als eerste vrouw vier olympische medailles te winnen op een individueel onderdeel. De 36-jarige krachtatlete won bij het kogelstoten goud op de Spelen van Peking 2008 en Londen 2012 en zilver bij de Spelen van Rio 2016.

Jessica Schilder deed niet mee in de finale. De atlete uit Volendam werd uitgeschakeld in de kwalificaties.

Bonevacia en Dobber naar halve finales 400 meter

04.27 uur: De Nederlandse atleten Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber hebben zich allebei geplaatst voor halve finales van de 400 meter bij de Olympische Spelen in Tokio.

De 32-jarige Bonevacia deed dat heel overtuigend door de zesde en laatste serie te winnen in een tijd van 44,95. Hij liet zich op de laatste meters zelfs nog uitrollen, anders had hij wellicht zijn Nederlands record van 44,72 kunnen aanvallen. De 24-jarige Dobber eindigde in zijn serie als derde in een tijd van 45,54 en plaatste zich met die positie rechtstreeks. De halve finales zijn maandagavond.

Bonevacia bleek voldoende hersteld van de inspanning die hij zaterdagavond had geleverd. De atleet van Curaçao was de startloper van de estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd, die in de finale als vierde eindigde en nipt een medaille miste.

Dobber was ook op zaterdag in actie gekomen in het Olympisch Stadion van Tokio. Hij was de startloper in het estafetteteam van de 4x400 meter gemengd dat zich in de series wist te plaatsen voor de finale. In de finale nam Bonevacia zijn plek over.

Atlete Van der Reijken mist olympische finale 3000 steeplechase

03.16 uur: Irene van der Reijken heeft haar debuut op de Olympische Spelen niet kunnen opsieren met een finaleplaats op de 3000 meter steeplechase. De 27-jarige atlete uit Rotterdam eindigde in haar serie als negende in een tegenvallende tijd van 9.42,98.

De eerste drie van de series verdienden een rechtstreeks ticket naar de finale, plus de zes tijdsnelsten. Daar hoorde Van der Reijken niet bij. Ze eindigde uiteindelijk als 30e in het hele veld. Van der Reijken is vijfvoudig Nederlands kampioene op de steeplechase en scherpte het Nederlands record dit jaar aan tot 9.27,38.

„Het was heel zwaar. Ik heb nog nooit in 38 graden gelopen”, pufte ze na haar race in het oververhitte Olympisch Stadion van Tokio. „Halverwege de race ging ik het echt merken. Ik wist vooraf dat de eerste drie halen onmogelijk was, dus voor mij was het belangrijk dat het een harde race zou worden waarin dan mijn tijd nog voldoende zou zijn om door te gaan. De race was ook hard, maar ik kreeg het te zwaar.”

Van der Reijken was ondanks haar uitschakeling tevreden. „Ik heb gedaan wat ik kon en ben tevreden over mijn techniek en tactiek. Ik heb lol in deze discipline. Ben niet bang voor een hek en heb een goede techniek. In Nederland neemt het niveau ook toe, dus ik hou de focus er nog wel even op.”

Bekijk hier wat er vandaag op het programma staat in Tokio.