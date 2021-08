Olympisch nieuws: Van der Reijken mist olympische finale 3000 steeplechase

Atlete Van der Reijken mist olympische finale 3000 steeplechase

03.16 uur: Irene van der Reijken heeft haar debuut op de Olympische Spelen niet kunnen opsieren met een finaleplaats op de 3000 meter steeplechase. De 27-jarige atlete uit Rotterdam eindigde in haar serie als negende in een tegenvallende tijd van 9.42,98.

De eerste drie van de series verdienden een rechtstreeks ticket naar de finale, plus de zes tijdsnelsten. Daar hoorde Van der Reijken niet bij. Ze eindigde uiteindelijk als 30e in het hele veld. Van der Reijken is vijfvoudig Nederlands kampioene op de steeplechase en scherpte het Nederlands record dit jaar aan tot 9.27,38.

„Het was heel zwaar. Ik heb nog nooit in 38 graden gelopen”, pufte ze na haar race in het oververhitte Olympisch Stadion van Tokio. „Halverwege de race ging ik het echt merken. Ik wist vooraf dat de eerste drie halen onmogelijk was, dus voor mij was het belangrijk dat het een harde race zou worden waarin dan mijn tijd nog voldoende zou zijn om door te gaan. De race was ook hard, maar ik kreeg het te zwaar.”

Van der Reijken was ondanks haar uitschakeling tevreden. „Ik heb gedaan wat ik kon en ben tevreden over mijn techniek en tactiek. Ik heb lol in deze discipline. Ben niet bang voor een hek en heb een goede techniek. In Nederland neemt het niveau ook toe, dus ik hou de focus er nog wel even op.”

