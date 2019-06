Wiegman houdt van lastige keuzes

Met Dominique Bloodworth, Anouk Dekker en de weer herstelde Stefanie van der Gragt heeft ze nu drie opties voor de twee posities centraal achterin. „We gaan alle argumenten tegenover elkaar afzetten en dan zien jullie morgen de conclusie”, zei Wiegman een dag voor het duel in het Roazhon Park van Rennes. „Het is een luxe en moeilijke keuze voor de coach. Ik hoop dat ik hier nog veel van die keuzes mag maken.”

Van der Gragt is volgens Wiegman verlost van de knieklachten die de verdedigster overhield aan de eerste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (1-0). Met Dekker en Bloodworth in het hart van de defensie wonnen de Nederlandse voetbalsters daarna ook van Kameroen (3-1) en Canada (2-1). „Normaal gesproken is ’Steef’ één van de twee vaste centrale verdedigsters. Maar die andere twee hebben het samen ook heel goed gedaan. Ze halen alle drie hun niveau hier op dit WK”, aldus Wiegman.

Bekijk ook: Leeuwinnen compleet op laatste training

Bekijk ook: Beerensteyn accepteert rol van supersub