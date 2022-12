Oranje ongewijzigd tegen de VS

Dat betekent dus dat Marten de Roon blijft staan. De middenvelder van Atalanta Bergamo begon de eerste twee groepswedstrijden nog op de bank. Dat gold overigens ook voor Memphis Depay. De spits werd na blessureleed langzaam klaargestoomd en begon tegen Qatar voor het eerst in de basis.

Geen twijfel

Van Gaal liet weten dat hij niet had getwijfeld om hetzelfde elftal op te stellen als tegen Qatar: 2-0 zege. ,,Ik was redelijk tevreden. Dat heb je ook in mijn persconferenties kunnen horen. Dat had je op je vingers kunnen uitrekenen. Ik heb een goed gevoel”, zei de bondscoach.

Memphis Depay liet na de zege op Qatar weten graag Steven Bergwijn naast zich te zien in Oranje. Aan die oproep gaf Van Gaal geen gehoor. ,,Memphis heeft het niet tegen mij gezegd. Hij zegt het tegen jullie. Maar het had ook niks uitgemaakt”, vertelde de 71-jarige bondsocach.

Opstelling Oranje: Noppert; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind; De Jong, De Roon, Klaassen; Depay, Gakpo.

Verenigde Staten met Pulisic

Bij de Verenigde Staten zijn Christian Pulisic en Weston McKennie fit genoeg voor een plek in de basis. Het duo viel geblesseerd uit tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Iran.