Vechters reageren op Glory-rellen: ’Kickboksen krijgt acht tellen’

Levi Rigters, die na Wrzosek-Badr nog had moeten vechten tegen Jamal Ben Saddik, is zwaar teleurgesteld over het niet doorgaan van zijn wedstrijd. „Dit soort gehoord hoort niet thuis in onze sport bij onze evenementen. Ik vind het jammer voor als fans die ons gevecht nu niet konden zien. Kickboksen is een sport die draait om respect en het is zonde dat zo’n kleine groep het verpest voor de rest.”

Ben Saddik sluit zich daarbij aan. „Het enige goede nieuws voor mij is dat niemand in de arena ernstig gewond is geraakt. Ik ben blij dat alle supporters veilig thuis zijn gekomen. We hebben ontzettend hard gewerkt om onze mooie sport een goed imago te geven en in 30 minuten tijd hebben ze jaren van ons harde werk afgebroken. Ik ben hier echt bedroefd over en veroordeel ten zeerste wat er is gebeurd. De enige plek om te vechten is in de ring.”

Ook Gohkan Saki deelt die emoties. „Als atleet en als Glory-vechter ben ik teleurgesteld over wat er zaterdagavond is gebeurd. Gelukkig zijn er geen ernstige verwondingen opgelopen, maar de kickbokswereld kreeg wel 8 tellen (straf bij een knockdown, red.). Toch zullen we weer opstaan en ons perfecte imago heropbouwen. Deze evenementen zijn voor ons allemaal en zijn altijd veilig geweest. Ik kijk er naar uit om hier deel van uit te maken en ik zal jullie binnenkort een geweldige show geven.”

Tarik Khbabez richt zich direct tot de raddraaiers. „Jullie moeten je schamen. Je ruïneren deze sport. Niet alleen voor ons, maar ook voor de echte fans die komen om de gevechten te zien.”