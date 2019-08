’Vice-wereldkampioen, wat heb je daar nu aan?’

Alle kenners zijn het er wel over eens. Max Verstappen behoort samen met vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton tot de beste coureurs van de huidige grid in het walhalla van de autosport. Killers op de baan, daarbuiten toch vooral tegenpolen. Ze wonen beiden in Monaco en hebben allebei een eigen kledinglijn, maar daar houdt de vergelijking ook wel op. De excentrieke Brit (34) is de man van de hippe feestjes en deelt alles - waaronder zijn veganisme - met zijn volgers op sociale media. De dertien jaar jongere Verstappen is juist meer op zijn privacy gesteld. Zoals dat ook geldt voor Ferrari-coureur Sebastian Vettel.

’Lewis is van een andere generatie’

„Dat is gewoon hoe ik ben. Ik denk dat ik meer tegen de kant van Vettel aanleun dan, zeg maar, tegen de Lewis-kant”, zegt Verstappen. „Dat gaat me eigenlijk steeds beter af. Ik krijg er steeds meer ervaring in wat ik wel of niet zeg over mijn privéleven. Iedereen maakt daarin zijn eigen keuzes. Lewis is ook van een andere generatie. Ik zie hem niet zo snel in een simulator stappen als hij thuiskomt.”

Verstappen moet er zelf ook wel om gniffelen als hij wordt geconfronteerd met zijn afterparty na de laatste race voor de zomerstop in Hongarije. Terug in Monaco koos hij niet voor het vertier in een exclusieve nachtclub, maar was hij met onder anderen McLaren-collega Lando Norris nog lang in de weer op het circuit. Een virtueel circuit welteverstaan, vanuit de simulator in zijn woonkamer.

„Lando kwam pas laat thuis, toen zijn we meteen online gegaan. Ik ging pas om vier uur slapen. Het is niet zo dat ik na een Grand Prix nog helemaal vol adrenaline zit. Dat komt vlak voor een wedstrijd natuurlijk wel, maar is ook vrij snel daarna weer weg. Het is gewoon een relaxte bezigheid. En op die manier kon ik toch nog ergens een race winnen op die dag”, lacht Verstappen, die in Hongarije na zijn eerste pole position in de Formule 1 een dag later nipt werd afgetroefd door Hamilton.

De benzine stroomt door de aderen van de coureur Verstappen en zijn vader Jos. Dat heeft er altijd al ingezeten. „Ik kan het me ook nog wel herinneren uit mijn karttijd. Dan had ik een druk race-weekeinde achter de rug, maar dan gingen we ’s avonds toch nog indoor- of huurkarten. Gewoon, een beetje gek doen. Dat is nu met het simracen niet anders. Zeker in de trainingen kan je dan ook een beetje dollen en vechten met elkaar. In de Formule 1 zijn de verschillen qua auto’s natuurlijk groter dan daar.”

Met een druk jaar als coureur in de koningsklasse kiest Verstappen zijn momenten van ontspanning zorgvuldig. Hem zie je niet wekelijks op een rode loper staan of de hele wereld overvliegen voor allerlei feestjes of verplichtingen. Toch kan hij zich af en toe nog wel gedragen zoals elke andere 21-jarige, beaamt hij. Gelukkig maar. „Ja hoor, alleen is dat gedurende het seizoen wat beperkter. Vooral als er races achter elkaar zijn of we ergens rijden in een andere tijdzone. Ik vind het daarnaast vaak ook gewoon heel leuk om thuis te zijn en dan tot diep in de nacht te racen. Het is voor mij heel relaxed en leuk. Gewoon lachen en plezier hebben.”

Verstappen viert feest met zijn team. Ⓒ ANP

Plezier heeft Verstappen dit jaar ook genoeg in zijn Red Bull-overall. De laatste vier races voor de zomerstop heeft hij in zijn RB15 het tot dan toe zeer dominante Mercedes geweldig partij kunnen bieden. Het heeft stuk voor stuk spectaculaire races opgeleverd. Iets waar de Formule 1 de eerste acht wedstrijden van het seizoen – allen gewonnen door Mercedes – zo naar snakte. Dankzij de updates vanuit het team van Red Bull Racing en motorleverancier Honda is de aanvankelijk forse achterstand voor een aanzienlijk deel gedicht.

Maar... Verstappen zou Verstappen niet zijn als hij meer wil. De laatste race in Hongarije heeft wel bewezen dat Mercedes nog altijd een voorsprong heeft. „En we moeten niet vergeten dat ik mede won in Oostenrijk, omdat Mercedes kampte met koelingsproblemen. Dat hielp natuurlijk wel. Maar evengoed, ik heb twee keer gewonnen. Dat is beter dan we op een gegeven moment in het seizoen hadden verwacht. We maken nog altijd goede stappen, maar het moet nog net wat beter.”

"’Het allerbelangrijkste is nu dat we constant presteren en de aansluiting vinden’"

De Limburger beseft dat de wereldtitel dit seizoen normaal gesproken nog een utopie is: „Dat is bijna onmogelijk. Dan moet Hamilton wel heel veel pech hebben.” Alle pijlen zijn dan ook gericht op 2020, het jaar waarin Verstappen zich nog altijd kan kronen tot jongste wereldkampioen ooit. „Het ziet er richting volgend jaar absoluut positief uit, maar die anderen zitten ook niet stil, hè. Wij moeten echt nog hard aan de bak om het gat te dichten. Tot nu toe ben ik wel tevreden met de progressie die we hebben geboekt. Ook met Honda denk ik dat er nog veel te winnen valt. Zeker als je nu kijkt hoe het gaat qua onderlinge relatie in het eerste jaar. Als je eenmaal goed op elkaar bent afgestemd, zit er duidelijk potentie in. Het allerbelangrijkste is nu dat we constant presteren en de aansluiting vinden.”

Verstappen schiet over het circuit. Ⓒ EPA

Mocht het ’combinatiepakket’ van chassis en motor volgend jaar alsnog niet competitief blijken, dan zal Verstappen ongetwijfeld gaan nadenken over zijn toekomst. Zover is het echter nog lang niet. Bij Red Bull Racing is hij de onbetwiste kopman en zit hij uitstekend op zijn plek. Zeker met de laatste vier Grand Prix’s in het achterhoofd. En er komen er dit jaar nog negen.

De tweede plek in de strijd om het wereldkampioenschap is binnen handbereik. Het zal Verstappen eerlijk gezegd een zorg zijn. Zoals hij vorig jaar ook al moest bekennen dat de destijds derde plek op de ranglijst geen doel voor hem was (uiteindelijk eindigde hij als vierde), ook omdat hij in dat geval acte de présence had moeten geven op het jaarlijkse gala van autosportfederatie FIA.

Verstappen slaat voor de tweede keer toen in Oostenrijk. Ⓒ ANP

„Het gaat me niet eens om dat gala, hoor”, zegt hij nu. „Ik sta er nu precies hetzelfde in, ook als ik tweede kan worden. Voor mij draait het alleen maar om de eerste plek. Als ik over twintig jaar terugdenk aan mijn loopbaan zal ik er echt niet trots op zijn dat ik vice-wereldkampioen ben geworden. Wat heb je daar nu aan? Ja, dan ben je de op een na beste. Net niet, dus. Het boeit mij gewoon niet. Het gaat alleen om de bovenste plek. Misschien dat andere mensen daar anders over denken, maar voor mij telt alleen de winst.”

Het is de instelling die uiteindelijk moet leiden tot wereldtitels in de Formule 1. Komende week mag hij weer aan de gang, na een paar weken rust zonder RB15 én simulator in onder meer de Verenigde Staten. „Ja, ik heb het wel moeten loslaten. Ik kon mijn simulator moeilijk meenemen op reis, toch?”