Pierre Gasly baalt en vreest: ‘Een heel onplezierige situatie’

Zeker gezien zijn overstap naar Alpine komende winter is dat niet ideaal, volgens Gasly. ,,Ik ga niet liegen. Dit is een heel onplezierige situatie.”

Een extra onheilspellende gedachte voor de enkelvoudig racewinnaar: in Brazilië vindt de derde sprintrace van het jaar plaats en bij de eerste twee in Imola en Oostenrijk was hij betrokken bij een incident. ,,Het zou verschrikkelijk zijn om tegen een schorsing aan te lopen. Ik wil natuurlijk alle races rijden. Dit jaar, maar zeker ook volgend jaar. Misschien heb ik dan wel een auto waarmee ik om de titel kan strijden. Dan kan het cruciaal zijn als je een race mist. Er staat veel op het spel. Het is gewoon heel tricky.”

Bekijk ook: Pierre Gasly moet uitkijken voor schorsing

Gesprek en oplossing

Gasly is al in gesprek getreden met de FIA en hoopt op een oplossing. ,,Ik heb voor mijn gevoel geen jaar achter de rug heb waarin ik heel gevaarlijk heb gereden. Hopelijk kunnen we iets regelen. Want op deze manier kan ik zeker niet het nieuwe seizoen in.”

Gasly, die donderdag bijval kreeg van Alex Albon en Valtteri Bottas, kreeg twee keer strafpunten vanwege het veroorzaken van een ongeval. Ook werd hij onder meer gestraft voor het overschrijden van track limits en het feit dat hij een keer een te grote afstand liet vallen ten opzichte van de safety car.

Op 22 mei 2023 worden voor het eerst strafpunten afgestreept van het ’rijbewijs’ van Gasly, die in 2023 bij AlphaTauri wordt vervangen door Nyck de Vries. Voordat het zover is, worden nog negen GP’s verreden, inclusief de twee laatste races van dit seizoen.