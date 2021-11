Nederlanders weer ver van podium 1500 meter, Dai Dai N’tab in top 500 meter

Krol eindigde als vijfde in 1.46,17. De regerend wereldkampioen moest al in de tweede rit van start, nadat hij een week eerder in Polen zestiende was geworden.

Kjeld Nuis beet zich in zijn rit stuk op de tijd van Ning en finishte in 1.46,21. Daarmee werd de olympisch kampioen van 2018 op de 1500 meter slechts zevende.

Patrick Roest eindigde met 1.47,12 als vijftiende. Jan Blokhuijsen werd met 1.47,96 zelfs achttiende en degradeert daarmee naar de B-divisie.

Wüst achter Takagi

Bij de vrouwen was Ireen Wüst wel goed voor de tweede plek op de 1500 meter. De olympisch kampioene op die afstand kwam tot een tijd van 1.56,25 minuten. De zege ging net als een week eerder naar de Japanse Miho Takagi, die won in 1.55,67. Het brons ging naar de Japanse Ayano Sato.

Antoinette de Jong eindigde met 1.56,57 net naast het podium. De Nederlands kampioene versloeg in een rechtstreeks duel landgenote Irene Schouten en werd vierde. Schouten kwam tot 1.57,46 en dat was goed voor de achtste plaats.

Dai Dai N'Tab Ⓒ ANP

Dai Dai N’tab meldt zich weer in top 500 meter

Dai Dai N’tab is op de tweede 500 meter met 34,72 seconden als zesde geëindigd. Het is de beste prestatie dit seizoen voor de winnaar van WK-brons op de kortste sprintafstand, die maar 0,15 seconden van de beste tijd zat. De zege ging naar de Japanner Tatsuya Shinhama in 34,57.

Merijn Scheperkamp reed met 34,75 zijn beste race ooit en werd zevende. Hij verbeterde zijn persoonlijk record van 34,82 dat hij op de NK afstanden eind oktober neerzette.

Hein Otterspeer kwam tot 34,98 en eindigde als vijftiende. Kai Verbij, in de vorige drie races over 500 meter de beste Nederlander, kwam nu uit op 35,02 en zat daar vlak achter met de zestiende plaats.

Shinhama troefde in de laatste rit Laurent Dubreuil af. De regerend wereldkampioen uit Canada had zaterdag de eerste 500 meter gewonnen en werd nu met 34,61 tweede. De Rus Artem Arefyev werd met 34,67 derde.

Leerdam mist podium 500 meter

Jutta Leerdam belandden met 37,94 seconden net naast het podium op de tweede 500 meter. Met de vierde plaats was ze opnieuw de beste Nederlandse. De zege ging naar de Japanse Nao Kodaira, die de Amerikaanse Erin Jackson klopte met 37,52.

Leerdam verbeterde zich duidelijk ten opzichte van een dag eerder toen ze zevende werd in 38,06. Met een snelle ronde kwam de 22-jarige Zuid-Hollandse tot 37,94 en ze zag daarmee haar achterstand op de podiumplaatsen opnieuw kleiner worden.

Kodaira was nipt sneller dan Jackson, die tweede werd met 37,67. De Amerikaanse had de vorige drie wereldbekerwedstrijden op de 500 meter op haar naam geschreven. Het brons was voor de regerend wereldkampioene Angelina Golikova in 37,71.

Michelle de Jong reed met 38,07 haar beste 500 meter van dit seizoen in de wereldbeker. Ze eindigde daarmee als achtste en bleef ploeggenote Femke Kok nipt voor. Die werd met 38,12 negende. Dione Voskamp werd met 38,58 achttiende.