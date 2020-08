Analyse: corona-aanpak Tour cosmetisch van aard

Tour de France-directeur Christian Prudhomme (r) en de burgemeester van Nice, Christian Estrosi. Ⓒ ANP/HH

Het is dapper, of leuk geprobeerd, en ook met de beste bedoelingen, maar de achttien A4-tjes die de Tour-directie heeft opgesteld om zich te wapenen tegen het coronavirus tijdens de Ronde van Frankrijk, hebben vooral een cosmetisch karakter. Christian Prudhomme cs willen graag laten zien dat het menens is met het bewaken van de volksgezondheid. Tegelijkertijd realiseren de Franse organisatoren zich net zo goed dat een rondtrekkende karavaan geen hermetisch afgesloten ballon is die in Nice opstijgt en drie weken later op de Champs Elysées landt, met de geletruidrager die als eerste naar buiten stapt.