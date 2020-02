Doorgaan Grote Prijs van China in Formule 1 zeer onzeker

Max Verstappen afgelopen jaar bij de GP van China Ⓒ Hollandse Hoogte

SHANGHAI - De autoriteiten van de miljoenenstad Shanghai hebben opgeroepen alle sportevenementen op te schorten zolang het nieuwe coronavirus nog rondwaart. Daarmee is het zeer onzeker of de Grote Prijs van China in de Formule 1 op 19 april in Shanghai wel doorgaat.