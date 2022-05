Dylan van Baarle op weg naar Jumbo-Visma

Van Baarle is aan zijn vijfde jaar bij Ineos (voorheen Sky) bezig, en ontwikkelde zich bij de Britse topformatie tot een van de meest gewilde renners van het peloton. In de Tour de France was de blonde beul in 2019 een van de belangrijkste knechten van Egan Bernal die toen de eindwinst pakte.

In de eendagskoersen werkte hij zich op tot de absolute wereldtop. Vorig jaar na zijn indrukwekkende solozege in Dwars door Vlaanderen en zijn zilveren plak tijdens de WK op de weg, kreeg Van Baarle steeds meer geloof in eigen kunnen. Dit seizoen pakte hij na zijn tweede plek in de Ronde van Vlaanderen de ’grote vis’ waar hij zo hard voor gewerkt had. In Parijs-Roubaix bleek de hardrijder een klasse apart.

Jumbo heeft met de waarschijnlijke komst van Van Baarle met afstand het sterkste blok voor de klassiekers. Naast Wout van Aert heeft het al de beschikking over onder anderen Christophe Laporte, Tiesj Benoot en Mike Teunissen.