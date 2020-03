WK baan: Lavreysen sprint naar goud tegen Hoogland

In de finale versloeg hij vriend en landgenoot Jeffrey Hoogland. Het was het zesde goud voor Nederland op de piste van het Velodrom van Berlijn, een evenaring van de recordscore van vorig jaar.

Vorig jaar streden beide Nederlandse sprinters ook al met elkaar om de wereldtitel. In Pruszkow was Lavreysen ook toen de beste. Een half jaar later was het in de EK-finale andersom. Daar had Hoogland moed uitgeput, maar de overmacht van Lavreysen op de piste van het Velodrom was ongekend. Hij was zaterdag de snelste in de kwalificaties in een Nederlands record (9,253) en daarna veel te sterk voor achtereenvolgens de Australiër Nathan Hart, de Japanner Yudai Nitta en de Maleisiër Mohd Azizulhasni Awang. Zelfs Hoogland, de op een na snelste baanrenner ter wereld, bleek geen probleem voor de 22-jarige Brabander die na de teamsprint en de keirin zijn derde wereldtitel veroverde.