KNVB zet nieuwe competitie op

De KNVB besloot, tijdens een bondsvergadering in de Johan Cruijff ArenA, dat er een landelijke jeugdcompetitie komt. Ⓒ Hollandse Hoogte

ZEIST - De KNVB voert volgend seizoen een nieuwe competitie in voor spelers jonger dan 21 jaar. Dat is maandag besloten tijdens de bondsvergadering van de nationale voetbalbond in de Johan Cruijff ArenA.