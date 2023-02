Klinsmann in voetsporen van Hiddink bij Zuid-Korea

De eerste wedstrijd van Klinsmann bij Zuid-Korea is een oefenduel met Colombia op 24 maart. De voormalige spits was drie jaar geleden voor het laatst actief als coach in dienst van Hertha BSC, waar hij in februari 2020 opstapte.

Klinsmann was eerder bondscoach van Duitsland en de Verenigde Staten. Ook was hij trainer van Bayern München.

Zuid-Korea bereikte op het WK in Qatar onder Paulo Bento de achtste finales, waarin het werd uitgeschakeld na een 4-1-nederlaag tegen Brazilië. De Portugees beëindigde zijn dienstverband na het WK.