Nadal gelooft niet meer in tennis in 2020

„Ik hoop dat we voor het einde van het jaar nog de baan op kunnen, maar ik denk het niet”, zei de Spaanse nummer 2 van de wereld in de krant El País.

De coronapandemie heeft geleid tot de afgelasting van Wimbledon en de verplaatsing van Roland Garros naar het najaar. Of het US Open eind augustus doorgaat is hoogst onzeker. Nadal zei dat hij eigenlijk de toernooien in het najaar al heeft afgeschreven. „Ik ben in mijn hoofd al bezig met de Australian Open. Ik denk dat het tennisjaar 2020 vrijwel verloren is. Ik hoop echt dat we volgend jaar weer kunnen beginnen.”

Dominic Thiem

Ook Dominic Thiem denkt niet dat er dit jaar nog toernooien worden gehouden op de ATP-tour.

De Oostenrijker, nummer 3 op de wereldranglijst, vreest dat vrij reizen over de hele wereld niet meer mogelijk is zolang de coronapandemie aanhoudt. „In sommige landen zal het gaan, maar alle spelers moeten weer vrij kunnen reizen en daar geloof ik niet in”, zei hij op Servus TV.

Eén plek

„Alle spelers uit de hele wereld naar één plek brengen, lijkt me heel moeilijk”, aldus de finalist van de laatste Australian Open. „Naar mijn mening kunnen we beter het seizoen in 2021 hervatten met de toernooien in Australië.”

