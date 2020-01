Ajax is miskoop Orejuela definitief kwijt aan Cruzeiro

Ajax nam Orejuela in de zomer van 2017 voor ruim 3,5 miljoen euro over van Deportivo Cali. De Colombiaan, die een contract tot de zomer van 2022 ondertekende, wist echter nooit een basisplaats te veroveren. Hij speelde slechts vier officiële wedstrijden in de hoofdmacht. Orejuela kwam vooral uit voor Jong Ajax, waarmee hij in zijn eerste seizoen kampioen van de eerste divisie werd.

In dienst van Cruzeiro debuteerde de Colombiaan afgelopen jaar in de nationale ploeg. De Braziliaanse club maakte kort voor de jaarwisseling al bekend dat het 50 procent van de transferrechten op Orejuela had gekocht. Ajax bevestigt dat nu sprake is van een definitieve overgang.