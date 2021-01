Eythora Thorsdottir wil verder met verbannen coach: ’En anders niet’

Kiens is, net als Frank Louter, niet meer welkom bij het topsportprogramma turnen van gymnastiekbond KNGU. De coach van PAX wordt door Meijer, als technisch directeur in dienst van de KNGU, een gebrek aan respect en communicatie verweten.

Kiens behoort mogelijk ook tot de coaches wier grensoverschrijdend gedrag wordt onderzocht door het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dat stond los van het besluit van Meijer, benadrukt de technisch directeur die van Thorsdottir alleen de bevestiging heeft dat ze zich meldt voor een gesprek.

"Ik was er niet bij in die periode"

„Maar ze maakt deel uit van de nationale selectie die volgende week een eerste stage heeft. Daarvoor is ze uiteraard uitgenodigd en zonder tegenbericht ga ik ervan uit dat ze komt”, aldus Meijer.

’Een team’

Thorsdottir (22) was bij de NOS duidelijk over haar plannen. „Ik wil verder met Patrick en anders niet”, stelt de turnster uit Poortugaal. „Dat zeg je niet zomaar. Ik wil doorzetten, maar als het me zo moeilijk wordt gemaakt. Patrick en ik zijn een team. Je kunt niet een half jaar voor de Olympische Spelen zeggen: ik verander van trainer. Dat werkt zo niet en ik denk niet dat ik het dan nog kan opbrengen.”

Geen oordeel

De dochter van IJslandse ouders velt geen oordeel over mogelijk misdragingen van Kiens in een andere tijd. „Ik was er niet bij in die periode. Als het zo is, is het heel vervelend voor ze. Daar moet van geleerd worden. Mijn ervaringen zijn altijd heel goed geweest. En ik ben zeker niet gehersenspoeld door hem en oud en wijs genoeg om zelf over hem te oordelen.”

Belangrijke schakel

Thordottir is een belangrijke schakel in het team dat zich al heeft geplaatst voor de Spelen. Sinds er afgelopen zomer ophef ontstond over tal van misstanden in het vrouwenturnen, traint de nationale vrouwenselectie onder toezicht in Nijmegen. Thorsdottir liet zich er zelden zien. De stage van komende week is echter verplicht voor de negen leden van de selectie. Meijer: „We hebben een aantal van deze momenten in de aanloop naar de EK en de Olympische Spelen. Nu nog in Nijmegen, straks in Heerenveen als de nieuwe hal daar klaar is.”