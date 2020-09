Finale BinckBank Tour zonder franje

Bij de rit, die eindigt in het Belgische Geraardsbergen, zijn op cruciale punten de wegen voor publiek afgesloten. Dat geldt onder meer voor de befaamde Muur van Geraardsbergen en de Bosberg, zo heeft het bestuur van de Belgische gemeente met het oog op de actuele coronacijfers besloten.

„Jaarlijks komen zeker zo’n 5000 wielersupporters naar Geraardsbergen om de BinckBank Tour live mee te maken. 1500 van hen bevolken dan de Muur. Dit jaar lijkt thuis kijken echter de veiligste en beste optie”, meldt het bestuur in een boodschap.

De terrassen op de Markt in Geraardsbergen zijn wel toegankelijk voor toeschouwers, maar wanneer alle zitplaatsen bezet zijn worden ook die afgesloten. Ook de finish aan de Vesten blijft dicht voor fans.

Vanwege de coronacrisis is de BinckBank Tour ingekort tot vijf dagen. Een deel daarvan is in Nederland. De koers begint dinsdag aan de Belgische kust in Blankenberge.