Golfer Fowler aan de leiding na tweede dag US Open

Rickie Fowler (links) met zijn caddie Ricky Romano. Ⓒ ANP/HH

De Amerikaanse golfer Rickie Fowler gaat aan de leiding na de tweede ronde van het US Open. Op de Los Angeles Country Club ging hij rond in 68 slagen en kwam daarmee uit op een totaal van 130 (-10). Fowler heeft in de tussenstand een slag minder dan zijn landgenoot Wyndham Clark, die in de tweede ronde 67 slagen noteerde.