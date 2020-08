FC Barcelona bevestigt: ’Ronald Koeman wordt onze trainer’

„Als er geen rare dingen gebeuren, is Koeman de nieuwe trainer van FC Barcelona”, aldus de preses, die ook uitlegde waarom de clubleiding bij de Nederlandse bondscoach uitkwam. „We hebben hem gekozen hem vanwege zijn ervaring, zijn filosofie en het feit dat hij de club kent.”

Volgens Bartomeu blijft sterspeler Lionel Messi onder Koeman dé man om wie het bij Barça draait binnen de lijnen. De 33-jarige Argentijn zou na de 8-2 nederlaag tegen Bayern München nog hebben gedreigd met een vertrek.

„Messi heeft een contract tot medio 2021”, aldus Bartomeu. „Hij weet dat we hier een nieuw project starten, met een nieuwe coach. Koeman heeft ons al duidelijk gemaakt dat Messi een fundamentele pijler blijft.”

Ronald Koeman stapt in het vliegtuig richting Barcelona. Ⓒ Anko Stoffels

De 57-jarige Koeman, die woensdag zal worden gepresenteerd, is bij Barcelona de opvolger van de maandag ontslagen Quique Sétien, die na de 8-2-nederlaag in de Champions League tegen Bayern München het veld moest ruimen. De samenwerking met de Franse technisch directeur Éric Abidal (40) werd dinsdag beëindigd.

Maandag meldde FC Barcelona al dat er rigoureuze maatregelen getroffen zouden worden. „De nieuwe coach wordt de komende dagen bekendgemaakt en maakt onderdeel uit van een uitgebreide herstructurering van het eerste elftal”, meldde de club. Koeman had een clausule in zijn contract staan dat hij het Nederlands elftal onder bepaalde voorwaarden mocht verlaten voor FC Barcelona.

Wens in vervulling

Met de overgang naar FC Barcelona gaat voor Koeman een langgekoesterde wens in vervulling. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit als hoofdtrainer wilde terugkeren bij de club waar hij van 1989 tot en met 1995 speelde. Later was hij er assistent van Louis van Gaal.