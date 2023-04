Premium Het beste van De Telegraaf

Ongelukkig en bizar toeval in turnwereld: ’De loop der dingen’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Vincent Wevers Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het was een ongelukkig en bizar toeval. Maandagochtend werd bekendgemaakt dat maar liefst 166 slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in het turnen recht hebben op een tegemoetkoming van 5000 euro. Een aantal uren later bleek dat Vincent Wevers, die was verdacht én inmiddels is vrijgesproken van wangedrag, volgende week tijdens de EK weer deel uitmaakt van de staf van de Nederlandse vrouwenselectie.