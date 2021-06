EK voetbal

LIVE EK: Denemarken met Dolberg aan aftrap in EK-achtste finale tegen Wales

Het Europees kampioenschap voetbal wordt zaterdag in Amsterdam hervat met de wedstrijd tussen Wales en Denemarken. De ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA begint om 18.00 uur. Het is de eerste van de achtste finales.