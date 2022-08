Ten Hag blij met inzet ManU: ’Het gaat allemaal om mentaliteit’

De oud-trainer van Ajax legt uit: „In deze wedstrijd hebben we ’spirit’ getoond. Als we hard werken komt ook onze kwaliteit naar boven en dan zie je hoe goed we kunnen voetballen.”

Na twee nederlagen was het de eerste zege voor Ten Hag tijdens zijn dienstverband in Engeland. „Ik wilde dat de jongens een andere mentaliteit toonden dan in de vorige duels en dat hebben ze gedaan”, vervolgde Ten Hag. „Dat stemt mij tot tevredenheid. Maar we kunnen en we moeten nog veel beter. We kunnen allemaal praten wat we willen over Manchester United, maar we moeten handelen. En dat hebben we tegen Liverpool gedaan.”