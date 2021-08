Nederlandse estafettevrouwen dankzij inhaalrace Femke Bol naar finale

Het was spannend of Nederland met Bol, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Laura de Witte de finale zou halen. Toen Lisanne de Witte het stokje doorgaf aan Laura de Witte lag Nederland nog op de zevende plek. Bol was als laatste aan de beurt en moes dus veel goedmaken. De winnares van olympisch brons op de 400 meter horden had een grote achterstand, maar met een ongelooflijke inhaalrace zorgde ze ervoor dat Nederland als vierde eindigde.

De eerste drie viertallen uit beide series verzekerden zich van een finaleplaats, evenals de twee beste teams met de beste tijd. De finale is zaterdag om 14.30 uur Nederlandse tijd.

De Nederlandse atletiekploeg doet in Tokio mee op alle vijf de estafettenummers. Bol, Klaver en Lisanne de Witte kwamen al in actie op de 4x400 meter gemengd. In de finale reikte het team tot de vierde plaats.