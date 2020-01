Gehavend FC Utrecht heeft geen kind aan zwak ADO Den Haag

John van den Brom moest het doen zonder de geblesseerden Willem Janssen en spits Dalmau. Mark van der Maarel nam de plek van aanvoerder Janssen in centraal achterin. Issah Abass die van Dalmau. Ook Adam Maher kon nog niet meedone. Wel kon de trainer beschikken over de terugggekeerde Kristoffer Peterson.

ADO-coach Pardew had een plek in de basis over voor nieuwkomer Tudor Baluta. Maar veel effect sorteerde het niet. ADO oogde onsamenhangend in het veld. Peterson profiteerde al snel hiervan. Eerder in de week gaf hij al een assist tegen FC Eindhoven in de beker, nu scoorde de Zweed zelf, door naar binnen te komen en af te ronden: 1-0 in de 14e minuut. ADO had maar weinig in de melk te brokkelen.

Kristoffer Petterson is blij met zijn 1-0. Ⓒ Hollandse Hoogte

Vlak na rust viel al de genadeklap. Sean Klaiber besloot verrassend van afstand te schieten. Het op het oog houdbare schot werd echter zwak gepareerd door Luuk Koopmans; 2-0 in de 53e minuut.

In de 73e minuut zorgde een perfecte counter ervoor dat Gyrano Kerk doeltreffend kon afdrukken: 3-0. Sluitpost Koopmans zag er opnieuw niet goed uit bij de goal.

Alsof het al niet erg genoeg was, knalde weer Klaiber de bal hard achter Koopmans, na een fraaie combinatie van FC Utrecht in de 84e minuut. Een vrije trap van Bahebeck in de 90e minuut belandde nog op de paal, maar dat leed bleef ADO bespaard.

Sterker nog, het elftal van Pardew kreeg nog een penalty in blessuretijd na vasthouden van Lex Immers. John Goossens miste het buitenkansje. Of, beter gezegd, Jeroen Zoet pakte de inzet vanaf elf meter. Toch een opsteker voor de geplaagde keeper.

Utrecht blijft zevende met 33 punten, drie punten minder dan nummer drie Willem II.

Utrecht won 3 november tegen Fortuna Sittard (6-0) voor het laatst een thuiswedstrijd in de competitie. Daarna waren achtereenvolgens AZ (0-3), RKC Waalwijk (0-1) en Feyenoord (1-2) te sterk.