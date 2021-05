‘Ajax maakt werk van Steven Bergwijn’

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.

Driessen en Verweij zijn duidelijk in hun mening over Quincy Promes. Zij vinden dat hij niet geselecteerd had mogen worden. Ook gaat het over de manier waarop de EK-afvallers het (niet) te horen kregen.

Er zijn ook volop transfergeruchten. Waar gaat Steven Berghuis naartoe? Is Steven Bergwijn een reële optie voor Ajax? En Driessen is uitgesproken over de nieuwste aanwinsten van PSV.

Natuurlijk wordt ook de soap tussen Joan Laporta, de nieuwe directeur van FC Barcelona, en Ronald Koeman besproken. Driessen: ,,Het is ongekend wat Laporta doet.’’ Verweij: „Hij wordt gewoon Camp Nou uitgepest.’’