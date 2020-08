Villarreal wordt eerste test voor Ronald Koeman bij Barcelona

Omdat FC Barcelona onlangs nog in actie kwam op het eindtoernooi van de Champions League zijn de duels van Barça in de eerste en tweede speelronde verplaatst naar later in het seizoen.

De organisatie van La Liga maakte ook de data van de twee edities van El Clásico bekend. Op 25 oktober ontvangt de ploeg van Koeman Real Madrid en op 11 april 2021 wordt de kraker in Madrid gespeeld. Het nieuwe voetbalseizoen in Spanje begint in het weekend van 12 en 13 september.

Eerste training

Koeman heeft met een jeugdige selectie zijn eerste training bij FC Barcelona afgewerkt. De nieuwe trainer bood negentien spelers een individueel programma aan. De voormalige bondscoach van Oranje werd tijdens de oefensessie op het trainingscomplex van Barça met een mondkapje voor zijn gezicht gefotografeerd.

Uiteraard was sterspeler Lionel Messi niet van de partij. De 33-jarige Argentijn ontbrak zondag ook al bij de eerste bijeenkomst voor een aantal medische en fysieke testen. Hij wil vertrekken bij de club die hij ooit zo lief had en zoveel successen bracht. Koeman daarentegen wil hem heel graag behouden.

De clubleiding houdt Messi vooralsnog aan zijn contract, tot medio 2021, en wil anders de vastgelegde afkoopsom van 700 miljoen euro voor hem ontvangen. Messi op zijn beurt claimt dat hij transfervrij weg mag op grond van een clausule in zijn contract. Het begint er steeds meer op te lijken dat het breed uitgemeten conflict uitdraait op een juridisch gevecht bij wereldvoetbalbond FIFA en eventueel het sporttribunaal CAS.

Ook middenvelder Ivan Rakitic ontbrak in de uitgedunde selectie van Koeman. De 32-jarige Kroaat had toestemming gekregen van de directie om de eerste training over te slaan. Volgens Spaanse mediaberichten is de middenvelder dicht bij een overgang naar Sevilla, zijn vorige club.

Naast de spelers met internationale verplichtingen, onder wie ook Frenkie de Jong bij Oranje, kwamen onder anderen Marc-André ter Stegen en Samuel Umtiti door blessures niet in actie. Bekende namen als Gerard Piqué, Luis Suárez, Ousmane Dembélé, Jordi Alba, Sergi Roberto en Arturo Vidal waren wel present. Daarnaast had Koeman een tiental spelers uit de jeugdopleiding voor zijn eerste training uitgenodigd.