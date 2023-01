Zege Ruud helpt Noren niet in United Cup

De Noor Casper Ruud, de nummer 3 van de wereld, is het nieuwe jaar begonnen met een overwinning. Hij rekende in Brisbane in het landentoernooi om de United Cup af met de Braziliaan Thiago Monteiro: 6-3 6-2.