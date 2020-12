FA onderzoekt boegeroep Millwall-fans tijdens knielen spelers

Bij de duels van Millwall tegen Derby County in het Championship en Colchester United tegen Grimsby Town in de League Two joelden supporters spelers uit die op een knie gingen zitten als steunbetuiging aan Black Lives Matter.

De FA bevestigt dat onderzoek wordt gedaan naar incidenten met supporters in zowel stadion The Den (Millwall) als het JobServe Community Stadion van Colchester United op zaterdag 5 december. Er wordt naar getuigenverklaringen gevraagd van alle betrokken partijen. Die hebben tot 10 december om hun reactie te geven, laat de voetbalbond weten.

„Ik was getuige van schandelijk en onnadenkend gedrag van Millwall-supporters”, reageerde Wayne Rooney, de interim-coach van Derby County, zondag al. De besturen van Millwall en Colchester United hebben het wangedrag onder de eigen aanhang veroordeeld.

Op meerdere plekken in Engeland is sinds begin deze maand weer een klein deel van de supporters welkom bij voetbalwedstrijden. De hoeveelheid toegestane supporters hangt af van het aantal besmettingen met het coronavirus in dat gebied.