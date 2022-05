Sport Kort: Aniek Nouwen kroont zich met Chelsea tot landskampioen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Volleyballers Draisma Dynamo prolongeren landstitel

16.42 uur: De volleyballers van Draisma Dynamo hebben dankzij een nieuwe overwinning op Active Living Orion hun landstitel geprolongeerd. De club uit Apeldoorn won in Doetinchem met 3-0 en pakte zo de noodzakelijke derde overwinning in de finalereeks.

Dynamo had de eerste twee duels in de reeks ook al gewonnen van Orion, beide met 3-1. De club uit Doetinchem had in de reguliere competitie tot de bekerfinale juist geen duel verloren, maar kon het in de beslissende wedstrijden niet meer opbrengen.

Waterpolosters Polar Bears winnen ook derde prijs van seizoen

16.32 uur: De waterpolosters van Polar Bears hebben voor het eerst drie prijzen in één seizoen gepakt. Na de Supercup en de landstitel veroverde de ploeg uit Ede ook de Nederlandse beker. In de finale van het toernooi om de KNZB-beker won Polar Bears in het Hofbad in Den Haag met 9-6 van ZV de Zaan.

De waterpolosters uit Ede versloegen De Zaan ook al in de strijd om de Supercup en in de finale om de landstitel. Polar Bears won dit seizoen vijf van de zes duels met ZV de Zaan. Ook het zevende duel, de bekerfinale in Den Haag, werd gewonnen door de ploeg van coach Koen de Weerd. Na drie keer de ’dubbel’ pakte Polar Bears zo voor het eerst de ’treble’.

Nouwen met voetbalsters Chelsea weer kampioen van Engeland

15.09 uur: De voetbalsters van Chelsea hebben voor het derde jaar op rij de landstitel veroverd in Engeland. Op de slotdag van de Women’s Super League won de ploeg van Oranje-international Aniek Nouwen met 4-2 van Manchester United, waardoor Chelsea de voorsprong van 1 punt op Arsenal behield. Verdedigster Nouwen, die PSV vorig jaar verruilde voor Chelsea, viel na een uur in.

Manchester United, met Jackie Groenen in de basis, stond bij rust met 2-1 voor. In de tweede helft trok Chelsea de wedstrijd echter naar zich toe, mede via twee doelpunten van de Australische spits Sam Kerr.

Vivianne Miedema sloot met Arsenal de competitie af met een overwinning bij West Ham United: 0-2. Miedema, de topscorer aller tijden van Oranje, beschikt in Londen over een aflopend contract. Naar verluidt staat de spits voor een overstap naar de Spaanse kampioen FC Barcelona.

Voetbalsters Ajax blijven met royale zege in spoor FC Twente

14.26 uur: De voetbalsters van Ajax hebben zich in de Eredivisie Vrouwen met een royale zege op PEC Zwolle (7-0) gehandhaafd in het spoor van koploper FC Twente. De bekerwinnaar uit Amsterdam verkleinde zo de achterstand weer tot 3 punten, met nog twee speelrondes te gaan. Regerend kampioen FC Twente, dat over een aanzienlijk beter doelsaldo beschikt dan Ajax, had vrijdag al met 3-1 gewonnen bij ADO Den Haag.

Volgende week speelt Ajax in Rotterdam tegen Feyenoord en FC Twente ontvangt PSV. De twee titelkandidaten treffen elkaar op 20 mei tijdens de laatste speelronde in de Eredivisie Vrouwen.

Nikita Tromp opende op haar 20e verjaardag de score voor Ajax tegen PEC Zwolle. Chasity Grant maakte er 2-0 van en in het eerste kwartier na rust liep Ajax ver weg bij Zwolle via doelpunten van Nadine Noordam (twee) en topscorer Romée Leuchter. Tiny Hoekstra en Tromp voerden de score in de slotminuten op naar 7-0.

PSV versloeg Feyenoord met 2-1 en verzekerde zich daardoor van de derde plaats. Desiree van Lunteren maakte uit een strafschop het winnende doelpunt.

Beachvolleyballers De Groot en Boermans missen finale in Doha

13.23 uur: De beachvolleyballers Yorick de Groot en Stefan Boermans hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het toernooi uit de Pro Tour in Doha. Het Nederlandse duo moest het in drie sets afleggen tegen de Italianen Paolo Nicolai en Samuele Cottafava. De Groot en Boermans wonnen de eerste set met 21-16, maar gingen alsnog onderuit: 9-21 11-15.

De Oranje-beachvolleyballers kunnen in Doha nog wel brons veroveren. In de strijd om de derde plaats nemen ze het later op zondag op tegen de Oostenrijkers Martin Ermacora en Moritz Pristauz.

Bij de vrouwen werden Katja Stam en Raïsa Schoon, die de wereldranglijst aanvoeren dankzij hun sterke prestaties in het begin van dit seizoen, zaterdag uitgeschakeld in de kwartfinales.

Griekspoor kwalificeert zich voor masterstoernooi Rome

13.17 uur: Tallon Griekspoor heeft zich gekwalificeerd voor het masterstoernooi van Rome. De 25-jarige Noord-Hollander, nummer 57 van de wereld, versloeg de Amerikaan Marcos Giron in de tweede kwalificatieronde in twee sets: 7-6 (7) 6-2. In de eerste ronde op het Italiaanse gravel had hij gewonnen van de Fransman Adrian Mannarino (6-4 6-4).

Griekspoor kampte de afgelopen weken met een nekblessure en moest zich daarom afmelden voor de graveltoernooien van Barcelona, München en Madrid. Hij wacht al bijna drie maanden op een zege op de ATP Tour. Begin februari bereikte Griekspoor de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Hij werd daarna in Marseille, Indian Wells, Miami, Marrakech en Monte Carlo steeds in de eerste ronde uitgeschakeld.

Via de kwalificaties heeft Griekspoor nu een plek in het hoofdtoernooi in Rome afgedwongen. Botic van de Zandschulp, de nummer 31 van de wereld, is rechtstreeks toegelaten. Hij treft in de eerste ronde de Amerikaan Sebastian Korda.

Amerikaanse sprinter Coleman wint eerste 100 meter na schorsing

13.06 uur: De Amerikaanse atleet Christian Coleman heeft zijn eerste 100 meter na het aflopen van zijn schorsing gewonnen. De wereldkampioen van 2019 zegevierde in Tokio in 10,09 seconden. In de halve finales had Coleman 10,13 geklokt.

De 26-jarige Amerikaan ontbrak vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio. De Amerikaan was voor anderhalf jaar geschorst vanwege het missen van drie dopingcontroles binnen een jaar, dat wordt gezien als overtreding van het dopingreglement. In eerste instantie kreeg Coleman een schorsing van twee jaar opgelegd, maar het internationaal sporttribunaal CAS haalde daar na beroep een half jaar van af.

Coleman kon daardoor begin dit jaar wel meedoen aan de WK indoor in Belgrado. Hij moest zijn wereldtitel op de 60 meter afstaan aan de Italiaan Marcell Jacobs, de olympisch kampioen van Tokio op de 100 meter. De Amerikaan eindigde met miniem verschil als tweede.

In Tokio liep Coleman voor het eerst sinds de WK van 2019 in Doha weer een individuele 100 meter. „Het is mooi om mijn seizoen te openen met een redelijke tijd. Hier kan ik op bouwen”, aldus de sprinter.

Basketballers Bucks en Warriors nemen leiding in play-offs NBA

09.46 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks en Golden State Warriors hebben de leiding genomen in de play-offs van de NBA. Beide clubs wonnen hun derde duel in de best-of-sevenserie met respectievelijk Boston Celtics en Memphis Grizzlies. Giannis Antetokounmpo blonk bij de Bucks uit met 42 punten.

De regerend NBA-kampioen uit Milwaukee was de serie in Boston begonnen met een zege, maar de Celtics trokken de stand daarna gelijk. De eerste ontmoeting in Milwaukee eindigde zaterdagavond in 103-101 voor de thuisclub. Antetokounmpo en Jrue Holiday bezorgden de Bucks in de laatste minuut de winst. Maandag is het vierde duel, wederom in Milwaukee. De winnaar van de serie plaatst zich voor de finale in het oosten.

In het westen nam Golden State Warriors een voorsprong van 2-1 tegen de Grizzlies door in San Francisco met grote cijfers te winnen: 142-112. Stephen Curry gooide 30 punten bij elkaar, Jordan Poole kwam tot 27 punten. Bij de Grizzlies moest sterspeler Ja Morant (34 punten) in het vierde kwart met een knieblessure naar de kant. Enkele dagen eerder had Morant met 47 punten ervoor gezorgd dat de Grizzlies het tweede duel met 106-101 wonnen.