Sport Kort: Basketballers Bucks en Warriors nemen leiding in play-offs NBA

Basketballers Bucks en Warriors nemen leiding in play-offs NBA

09.46 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks en Golden State Warriors hebben de leiding genomen in de play-offs van de NBA. Beide clubs wonnen hun derde duel in de best-of-sevenserie met respectievelijk Boston Celtics en Memphis Grizzlies. Giannis Antetokounmpo blonk bij de Bucks uit met 42 punten.

De regerend NBA-kampioen uit Milwaukee was de serie in Boston begonnen met een zege, maar de Celtics trokken de stand daarna gelijk. De eerste ontmoeting in Milwaukee eindigde zaterdagavond in 103-101 voor de thuisclub. Antetokounmpo en Jrue Holiday bezorgden de Bucks in de laatste minuut de winst. Maandag is het vierde duel, wederom in Milwaukee. De winnaar van de serie plaatst zich voor de finale in het oosten.

In het westen nam Golden State Warriors een voorsprong van 2-1 tegen de Grizzlies door in San Francisco met grote cijfers te winnen: 142-112. Stephen Curry gooide 30 punten bij elkaar, Jordan Poole kwam tot 27 punten. Bij de Grizzlies moest sterspeler Ja Morant (34 punten) in het vierde kwart met een knieblessure naar de kant. Enkele dagen eerder had Morant met 47 punten ervoor gezorgd dat de Grizzlies het tweede duel met 106-101 wonnen.