Memphis Depay thuis in Camp Nou: ’Als kind besefte ik al hoe groot deze club is’

De club van trainer Ronald Koeman pakte flink uit tijdens het voorstellen van de nieuwste aanwinst en het ondertekenen van diens tweejarige contract. Voor de fans was alles live te volgen via de online kanalen van de Catalaanse club. „Als kind besefte ik al hoe groot deze club is. Ik heb mijn droom nagejaagd. Om hier nu als 27-jarige man te tekenen, is geweldig. Ik kijk ernaar uit om in een vol stadion te gaan spelen”, aldus Depay, die transfervrij is overgekomen van Olympique Lyon.

Als klein jongetje droeg Depay al een Barcelona-shirt met de naam van Patrick Kluivert achterop. Voorzitter Joan Laporta kwam daar nog op terug. „Toen jij vijf jaar was, kreeg je een cadeau van je opa”, aldus de preses, die het woord ’opa’ op z’n Nederlands uitsprak. „Het was voorbestemd. Je opa zei dat je op een dag voor Barcelona zou spelen en dat is gebeurd.”