FC Twente na late goal met winst terug uit Heerenveen

Maar liefst achttien punten sprokkelde FC Twente meer bijeen dan SC Heerenveen in de reguliere competitie, maar dat biedt geen enkele garantie voor de play-offs, beseffen ze in Enschede. Er kunnen altijd onverwachte dingen gebeuren, die een grote impact hebben.

Dat toonde de wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion ook weer aan, want vlak voor rust verkeek FC Twente-doelman Lars Unnerstall, normaal gesproken een toonbeeld van rust en stabiliteit onder de lat, zich lelijk op een zwabberbal van Thom Haye.

Bekijk de openingstreffer van FC Twente

Tot dan had FC Twente de wedstrijd goed onder controle en was de 1-0 voorsprong een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen. Na de verkeerde inschatting van Unnerstall en het steuntje in de rug dat Heerenveen daardoor kreeg, was het veel meer een open wedstrijd met kansen over en weer.

Sterke start

FC Twente was heel sterk uit de startblokken gekomen met meteen een goede kans voor Michel Vlap en nam in de 19e minuut de leiding via een schitterend doelpunt. Na een pracht van een aanval, die liep over vele schijven, was het Vaclav Cerny die de weg richting het doel inzette. Eerst met een eentwee met Vlap, die de bal met een hakje prachtig klaarlegde, en vervolgens met een eentwee met Manfred Ugalde, waarna Cerny de bal droog onder Heerenveen-doelman Andries Noppert in het doel schoof (0-1).

Het piepte en kraakte in deze fase bij de thuisploeg, maar FC Twente wist het overwicht onvoldoende in kansen om te zetten. Geruggesteund door de gelijkmaker vlak voor rust speelde SC Heerenveen in de tweede helft met veel meer flair, waarbij een belangrijke rol was weggelegd voor de Noorse dribbelaar Osame Sahraoui. De pingeldoos zorgde steeds voor dreiging als hij aan de bal kwam en tekende voor de grootste kans voor de Friezen na rust. Het schot van Sahraoui in de korte hoek werd gestopt door Unnerstall.

Bekijk de gelijkmaker van de Friezen

Noppert maakt sterke indruk

De grootste kansen waren in de tweede helft toch voor FC Twente. Eerst haalde Pawel Bochniewicz een inzet van Ugalde voor de lijn weg. Datzelfde deed Mats Köhlert bij een inzet van Joshua Brenet. Meteen daarna toonde Andries Noppert zijn klasse met een schitterende reflex op een kopbal van Robin Pröpper al had de goal sowieso niet geteld, omdat de verdediger kopte vanuit buitenspelpositie. Noppert maakte een sterke indruk en leek geen last te hebben van gebrek aan wedstrijdritme na zijn lange afwezigheid door een buikspierblessure.

Richting het einde toe was het FC Twente dat aandrong voor de overwinning, maar het dubbeltje had ook zomaar de andere kant op kunnen vallen. De ploeg van Jans ontsnapte, toen in de blessuretijd invaller Gijs Smal ongelukkigerwijs de bal bijna in eigen doel speelde. De paal bood redding. Direct daarop sloeg aan de overkant Ugalde toe (1-2).

Bekijk de winnende goal van Ugalde

Door de late goal van de Costaricaan boekte FC Twente voor het eerst dit seizoen een overwinning op SC Heerenveen. Dat was in de reguliere competitie niet gelukt met een 1-2 nederlaag in Friesland en 3-3 gelijkspel in eigen huis. De ploeg van Jans is zondag in de Grolsch Veste met de steun van het thuispubliek de grote favoriet om door te stoten naar de finale van de play-offs, al gebeuren er in het seizoenstoetje altijd weer onverwachte dingen. Dat heeft het duel in Heerenveen weer ten overvloede bewezen.