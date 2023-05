Premium Het beste van De Telegraaf

Trainer Delahaije geniet van begeleiden tegenpolen Vos en Van Vleuten Fenomenale Marianne Vos ondanks naweeën slagader klasse apart: in staat rivalen te kielhalen

Door Hans Ruggenberg

Marianne Vos wint de vierde etappe in de Vuelta. Ⓒ GETTY IMAGES

PESCARA - Het is eigenlijk te gek voor woorden wat Marianne Vos nog altijd laat zien. De bijna 36-jarige wielervedette werd in februari geopereerd aan een vernauwing in haar bekkenslagader, en ondervindt nog altijd de naweeën van die hardnekkige blessure. In de Vuelta Femenina, oftewel de Ronde van Spanje voor vrouwen, reed ze ondanks dat iedereen voor de tweede dag op rij aan gruzelementen. „Dat been blijft opspelen en dat is heel vervelend”, weet Vos’ trainer Louis Delahaije.