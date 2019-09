Ajax na rust ruim langs Heerenveen

De ploeg van trainer Erik ten Hag kwam na een klein kwartier terecht op voorsprong door wel een zeer gelukkig moment. Klaas-Jan Huntelaar mocht vanaf 18 meter aanleggen voor een vrije bal en trapte deze buitenkans precies op de net bukkende Dusan Tadic: 1-0. De aanvoerder van de Amsterdammers claimde dan ook al lachend de treffer. Op wiens naam de goal echt kwam was op dat moment niet bekend, maar waarschijnlijk mag de Serviër er weer eentje bij optellen.

Klaas-Jan Huntelaar lacht na de 1-0. Ⓒ VI Images

Heerenveen had hiervoor twee keer voor de goal de mogelijk gehad om de score te openen, waarbij Mitchell van Bergen de beste kans had, maar in plaats van opzij te leggen, deed de vleugelaanvaller het zelf: recht op keeper André Onana.

Blind

Maar zeker na het doelpunt van Tadic was het in eerste instantie Ajax dat de klok sloeg. Het is dat Werner Hahn enkele fraaie reddingen in huis had, anders was de score al opgelopen.

Echter, in plaats van 2-0, werd het in de 22e minuut echter zomaar 1-1. Daley Blind schatte op links de situatie bij een pass verkeerd in door in te stappen in plaats van te wachten. Hierdoor kon Van Bergen zo de zestienmeter inlopen en de vrijstaande Jens Odgaard aanspelen. Die tikte met links de bal achter Onana: 1-1. Na deze treffer was Ajax het kwijt en Heerenveen steeds gevaarlijker.

Mitchell van Bergen en Jens Odgaard vieren de 1-1. Ⓒ VI Images

VAR

Op het half uur had Van Bergen bij weer een counter van Heerenveen de 1-2 moeten maken, maar oog-in-oog met Onana miste hij het vernuft om toe te slaan.

Veltman werd niet veel later (licht) neergehaald door Woudenberg, maar scheidsrechter Allard Lindhout liet doorgaan. Vervolgens wist Odgaard de twee centrale Ajax-verdedigers kinderlijk eenvoudig uit te spelen en Onana te verschalken: 1-2. Althans, dat dachten de Friezen, maar de VAR liet Lindhout toch even komen om ’de situatie-Veltman’ te bekijken. Voor de leidsman bleek het genoeg te zijn om de treffer af te keuren en zodoende bleef het 1-1.

Van Bergen

Vooral Van Bergen bleek voor de Ajax-defensie een ware plaaggeest en was bij praktisch elke gevaarlijke counter betrokken. Het is dat zijn vizier niet op scherp stond, anders hadden de Amsterdammers tegen een achterstand aan moeten kijken. Eigenlijk had niemand grip op de vleugelflitser, die vorig seizoen bij Ajax-sc Heerenveen ook al scoorde.

Maar in blessuretijd was daar uit een corner ineens een snoeiharde kopbal van Nico Tagliafico, waardoor het elftal van Ten Hag toch kon rusten met een (onverdiende) voorsprong: 2-1 in de 46e minuut.

Schuurs

De Friezen zullen zich in de theepauze voor hun kop geslagen hebben, want zoveel kansen in de Arena krijg je als ploeg doorgaans niet. Al snel na rust bleek dit ook, want na een corner en slimme pass van Hakim Ziyech wist Tadic de geheel vrijstaande Perr Schuurs te vinden: 3-1.

Perr Schuurs van Ajax maakt de 3-1. Ⓒ ANP

Vijf minuten later besliste Tagliafico definitief het duel. De linksback tikte een lange pass vanaf rechts knap in één keer met zijn linkerbeen langs Hahn: 4-1 en de tweede treffer van de avond voor de linksback.

Het verzet bij sc Heerenveen was dan ook gebroken. De snelle aanvallers kwamen nauwelijks nog in de buurt van Onana, mede omdat Ajax duidelijk een tandje extra bijzette. De ingevallen David Neres knalde de bal nog op de paal in de 79e minuut. De zo ongeveer vergeten Siem de Jong kreeg ook nog speeltijd van Ten Hag in de slotfase. Beide teams kregen nog wel wat kansjes, maar de stand op het scorebord bleef 4-1.